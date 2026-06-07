Представитель Гармаша рассказал о его состоянии после обострения гастрита

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У народного артиста России Сергея Гармаша обострился хронический гастрит, ему сделали гастроскопию.
- Представитель актера Олег Будрин сообщил, что Гармаш чувствует себя нормально.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Хронический гастрит обострился у народного артиста России Сергея Гармаша, ему сделали гастроскопию, он чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости представитель актера Олег Будрин.
Ранее СМИ сообщали, что Гармашу запретили пить алкоголь и есть сладкое из‑за обострения гастрита, актера экстренно госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
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"У него гастрит уже не первый год, сейчас обострение. Не могу сказать, в больнице ли он сейчас, изначально его привезли туда, где делают гастроскопию, а дальше - не знаю", - сказал он, комментируя состояние Гармаша.
Представитель актера отметил, что обострение может быть связано со множеством причин, в том числе с нерегулярным питанием.
"Он чувствует себя нормально. Все будет хорошо. Это гастрит, он у каждого второго человека", - добавил Будрин.
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