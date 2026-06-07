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Представитель Гармаша рассказал о его состоянии после обострения гастрита - РИА Новости, 07.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:33 07.06.2026
Представитель Гармаша рассказал о его состоянии после обострения гастрита

Представитель Гармаша Будрин: у актера обострился хранический гастрит

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктер Сергей Гармаш
Актер Сергей Гармаш - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актер Сергей Гармаш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У народного артиста России Сергея Гармаша обострился хронический гастрит, ему сделали гастроскопию.
  • Представитель актера Олег Будрин сообщил, что Гармаш чувствует себя нормально.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Хронический гастрит обострился у народного артиста России Сергея Гармаша, ему сделали гастроскопию, он чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости представитель актера Олег Будрин.
Ранее СМИ сообщали, что Гармашу запретили пить алкоголь и есть сладкое из‑за обострения гастрита, актера экстренно госпитализировали с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.
«
"У него гастрит уже не первый год, сейчас обострение. Не могу сказать, в больнице ли он сейчас, изначально его привезли туда, где делают гастроскопию, а дальше - не знаю", - сказал он, комментируя состояние Гармаша.
Представитель актера отметил, что обострение может быть связано со множеством причин, в том числе с нерегулярным питанием.
"Он чувствует себя нормально. Все будет хорошо. Это гастрит, он у каждого второго человека", - добавил Будрин.
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КультураРоссияСергей ГармашОлег Будрин
 
 
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