"Чебурашка 2" удерживает лидерство в прокате вторую неделю

Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов по новогодней битве: сборы "Чебурашки 2" почти на три миллиарда рублей превышают показатели "Буратино", заработавшего два миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,8 миллиона посетителей, а "Простоквашино" — 4,1 миллиона человек.