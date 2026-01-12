"Чебурашка 2" удерживает лидерство в прокате вторую неделю

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кассовые сборы лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" перешагнули пятимиллиардный рубеж, свидетельствуют данные Фонда кино.
"Общие сборы — 5 000 283 248 рублей", следует из информации на сайте Единой автоматизированной информационной системы.
Лидеры российского кинопроката
© Инфографика
Лидеры российского кинопроката
В новогодние праздники показы посещало около миллиона человек каждый день, картину посмотрели уже более девяти миллионов зрителей.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов по новогодней битве: сборы "Чебурашки 2" почти на три миллиарда рублей превышают показатели "Буратино", заработавшего два миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,8 миллиона посетителей, а "Простоквашино" — 4,1 миллиона человек.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала третий миллиард, а к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав уже четыре миллиарда рублей.
К своим ролям в семейном блокбастере вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Фильм производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала "Россия" создавали с участием киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино.
Первую часть кинопохождений знаменитого литературного и анимационного персонажа также снял Дмитрий Дьяченко. Премьера состоялась 1 января 2023 года, а за две недели лента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
