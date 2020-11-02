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https://ria.ru/20201102/garmash-1582639674.html
Директор "Современника" сообщил, когда Гармаш уволился из театра
Директор "Современника" сообщил, когда Гармаш уволился из театра
Народный артист России Сергей Гармаш уволился из "Современника" с начала октября, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:01
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культура
новости культуры
современник (театр)
сергей гармаш
лия ахеджакова
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш уволился из "Современника" с начала октября, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов."Сергей Леонидович доиграл свои спектакли в сентябре, а с 1 октября уволился из театра", - сказал собеседник агентства.Ранее Гармаш, который был ведущим актером "Современника", написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". С его точки зрения, личную ответственность за "раскол" несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков.Ряд артистов "Современника" публично заявили, что не разделяют мнение Гармаша. В частности, Лия Ахеджакова сказала РИА Новости, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет, и возглавляет его замечательный человек.
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новости культуры, современник (театр), сергей гармаш, лия ахеджакова

Директор "Современника" сообщил, когда Гармаш уволился из театра

14:01 02.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСпектакль "Папа" в театре "Современник"
Спектакль Папа в театре Современник - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш уволился из "Современника" с начала октября, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
"Сергей Леонидович доиграл свои спектакли в сентябре, а с 1 октября уволился из театра", - сказал собеседник агентства.
Ранее Гармаш, который был ведущим актером "Современника", написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". С его точки зрения, личную ответственность за "раскол" несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков.
Ряд артистов "Современника" публично заявили, что не разделяют мнение Гармаша. В частности, Лия Ахеджакова сказала РИА Новости, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет, и возглавляет его замечательный человек.
Актер Сергей Гармаш на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 15:46Культура
Представитель Гармаша рассказал о новых проектах актера
 
КультураНовости культурыСовременник (театр)Сергей ГармашЛия Ахеджакова
 
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