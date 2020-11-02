https://ria.ru/20201102/garmash-1582639674.html

Директор "Современника" сообщил, когда Гармаш уволился из театра

Директор "Современника" сообщил, когда Гармаш уволился из театра

Народный артист России Сергей Гармаш уволился из "Современника" с начала октября, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:01

2020-11-02T14:01

2020-11-02T14:01

культура

новости культуры

современник (театр)

сергей гармаш

лия ахеджакова

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш уволился из "Современника" с начала октября, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов."Сергей Леонидович доиграл свои спектакли в сентябре, а с 1 октября уволился из театра", - сказал собеседник агентства.Ранее Гармаш, который был ведущим актером "Современника", написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". С его точки зрения, личную ответственность за "раскол" несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков.Ряд артистов "Современника" публично заявили, что не разделяют мнение Гармаша. В частности, Лия Ахеджакова сказала РИА Новости, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет, и возглавляет его замечательный человек.

https://ria.ru/20200807/1575493905.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, современник (театр), сергей гармаш, лия ахеджакова