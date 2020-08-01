Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200801/1575256844.html
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
Народная артистка России Лия Ахеджакова, комментируя решение Сергея Гармаша покинуть "Современник", заявила, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T16:25
культура
театр
современник (театр)
сергей гармаш
лия ахеджакова
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104373/67/1043736788_0:157:1886:1217_1400x0_80_0_0_acceb4bd7e13ce5c9e531780f9b4b76b.jpg
https://ria.ru/20200801/1575249657.html
https://ria.ru/20200801/1575244668.html
Пусть сама отмоется
428
Кого-то интересует мнение всепрощальщицы
389
114
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/104373/67/1043736788_0:157:1886:1217_1400x0_80_0_0_acceb4bd7e13ce5c9e531780f9b4b76b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/104373/67/1043736788_0:0:1886:1415_1400x0_80_0_0_469debdaa099d2cf96c122363ea713d5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/104373/67/1043736788_0:0:1886:1885_1400x0_80_0_0_42ebd073f65d4709044dbb32412992e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, современник (театр), сергей гармаш, лия ахеджакова, москва

"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша

15:42 01.08.2020 (обновлено: 16:25 01.08.2020)
522463
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктриса театра "Современник" Лия Ахеджакова
Актриса театра Современник Лия Ахеджакова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актриса театра "Современник" Лия Ахеджакова. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова, комментируя решение Сергея Гармаша покинуть "Современник", заявила, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет.
Накануне Гармаш написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства. Он отметил, что обращался к московским властям, "делал это открыто, но услышан не был".
Актер Сергей Гармаш
Вчера, 11:06Культура
Опубликован полный текст письма Сергея Гармаша об уходе из "Современника"
"Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков. Он пришел на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. У него хорошие проекты," — сказала РИА Новости Ахеджакова.
Актриса добавила, что Рыжаков — известный режиссер, обладатель множества наград. По мнению Ахеджаковой, он предлагает интересные задумки, в которых каждому артисту найдется место.
Актер Сергей Гармаш
Вчера, 01:12Культура
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра "Современник"
"Если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачева, если бы у нас работал Валера Фокин, этого бы не случилось, никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре", — возмутилась она.
Также артистка призвала Гармаша "посмотреть на себя со стороны".
21215263641001003
Обсудить 114
КультураТеатрСовременник (театр)Сергей ГармашЛия АхеджаковаМосква
Популярные комментарии
Пусть сама отмоется
1 августа, 16:02
ASAlex Smolov
403500020
Кого-то интересует мнение всепрощальщицы
1 августа, 15:52
BBlacTiger74
3541600019
Рекомендуем
Щенок британской породы бордер-колли
Кинолог назвал пять самых обучаемых пород собак
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал задержание россиян в Белоруссии
Турбаза Глобус
Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
Пляж
В Крыму вооруженный нагайкой мужчина выгнал с пляжа семью с ребенком
Турбаза Глобус
СК назвал вероятную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе
Актер Сергей Гармаш
Опубликован полный текст письма Сергея Гармаша об уходе из "Современника"
Руководитель Высшего совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Избыточный вес
СМИ: в Тюмени умерла самая тяжелая россиянка
Национальные флаги Украины и России
На Украине рассказали, почему не стоит разрывать отношения с Россией
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Актер Сергей Гармаш
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра "Современник"
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном
Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Девушка совершает покупки при помощи мобильного телефона
Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
Пляж на берегу Черного моря в Крыму
В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32СК завел еще одно дело после гибели людей на алтайской турбазе
09:31Названы самые популярные товары в российских магазинах
09:28Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
09:13Названа причина, по которой не стоит покупать готовый фарш
09:13Умер актер из фильмов "Нечто" и "Китайский синдром"
09:08В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
08:52Собянин считает, что в Москве нет второй волны коронавируса
08:17В России провели более 28,7 миллиона тестов на коронавирус
08:13Дневное шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
07:48Стоимость биткоина достигла $12 тысяч впервые с августа 2019 года
07:19СМИ: Microsoft приостановила переговоры о приобретении TikTok
06:51Кардиолог назвала необходимые после коронавируса витамины
05:55Врач назвал симптомы гепатита B
05:54Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
04:59Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
04:06В Крыму уволили охранника, который гонял нагайкой семью с ребенком
03:58Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
03:32Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз
03:21В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
03:15Галкин эмоционально отреагировал на слухи о разводе с Пугачевой
Лента новостейМолния