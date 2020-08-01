"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша

Накануне Гармаш написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства. Он отметил, что обращался к московским властям, "делал это открыто, но услышан не был".

"Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков . Он пришел на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. У него хорошие проекты," — сказала РИА Новости Ахеджакова.

Актриса добавила, что Рыжаков — известный режиссер, обладатель множества наград. По мнению Ахеджаковой, он предлагает интересные задумки, в которых каждому артисту найдется место.

"Если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачева, если бы у нас работал Валера Фокин, этого бы не случилось, никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре", — возмутилась она.