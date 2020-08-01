https://ria.ru/20200801/1575256844.html
"Это пятно он никогда не смоет". Ахеджакова высказалась об уходе Гармаша
Народная артистка России Лия Ахеджакова, комментируя решение Сергея Гармаша покинуть "Современник", заявила, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T15:42
2020-08-01T16:25
культура
театр
современник (театр)
сергей гармаш
лия ахеджакова
москва
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https://ria.ru/20200801/1575244668.html
Alex Smolov
Пусть сама отмоется
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BlacTiger74
Кого-то интересует мнение всепрощальщицы
389
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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театр, современник (театр), сергей гармаш, лия ахеджакова, москва
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
Народная артистка России Лия Ахеджакова
, комментируя решение Сергея Гармаша
покинуть "Современник
", заявила, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет.
Накануне Гармаш написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства. Он отметил, что обращался к московским властям, "делал это открыто, но услышан не был".
"Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков
. Он пришел на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. У него хорошие проекты," — сказала РИА Новости Ахеджакова.
Актриса добавила, что Рыжаков — известный режиссер, обладатель множества наград. По мнению Ахеджаковой, он предлагает интересные задумки, в которых каждому артисту найдется место.
"Если бы были живы Игорь Кваша, Галина Волчек и Лилия Толмачева, если бы у нас работал Валера Фокин, этого бы не случилось, никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре", — возмутилась она.
Также артистка призвала Гармаша "посмотреть на себя со стороны".