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Культура
https://ria.ru/20200801/1575249657.html
Опубликован полный текст письма Сергея Гармаша об уходе из "Современника"
Ректор ГИТИС Григорий Заславский в своем Facebook опубликовал полный текст письма народного артиста России Сергея Гармаша об уходе из театра "Современник". РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T14:40
культура
россия
чулпан хаматова
галина волчек
виктор рыжаков
современник (театр)
сергей гармаш
москва
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https://ria.ru/20200731/1575243844.html
https://ria.ru/20200731/1575230517.html
Досвидос. Не велика потеря.
127
Смело сказано. 30 лет с ним в Современнике служили? И вообще, жизнь покажет, велика ли потеря Гармаша. И насколько ценным обретением стал новый худрук Рыжаков, который с ходу назначил свою дочку "специалистом по соцсетям". И ещё "почудил", так, по мелочи...
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россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, чулпан хаматова, галина волчек, виктор рыжаков, современник (театр), сергей гармаш, москва

Опубликован полный текст письма Сергея Гармаша об уходе из "Современника"

11:06 01.08.2020 (обновлено: 14:40 01.08.2020)
56329
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Сергей Гармаш
Актер Сергей Гармаш
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актер Сергей Гармаш. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ректор ГИТИС Григорий Заславский в своем Facebook опубликовал полный текст письма народного артиста России Сергея Гармаша об уходе из театра "Современник".
В своем обращении Гармаш пояснил, что кто-то редко берет на себя ответственность выступить в одиночку, вспомнив слова доктора Штокмана о том, что самый сильный человек — самый одинокий. Он отметил, что "прожил в театре" счастливые 36 лет своей жизни" и ему тяжело и больно его покидать. Актер пояснил, что пытался изменить вектор развития театра и пытался "достучаться до властей в разных кабинетах".

"Считал это своим долгом по отношению к нашему общему делу, к памяти ГБ (Галины Волчек. — Прим. ред.), к тому, к чему она нас призывала, говоря "не позвольте сделать из театра модное место". Делал это открыто, но услышан не был", — пишет артист.

Назначение Виктора Рыжакова на место художественного руководителя "Современника", по мнению Гармаша, стало катастрофичным для будущего театра. Он отметил, что это решение было принято "подковерно", когда была жива Галина Волчек. Гармаш также опроверг слухи о том, что он претендовал на роль художественного руководителя театра.
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"Говорю вам ответственно: это не так. Я видел будущее "Современника" в коллегии, как это было в течение двух лет после ухода Ефремова. Эта коллегия за три-пять лет точно нашла бы того, кто мог возглавить этот театр. И, по моему мнению, это должен быть молодой режиссер, 40-летний человек. Но случилось то, что случилось", — отмечается в письме.
Новый художественный руководитель, по словам Гармаша, согласился с "этим варварским назначением". При этом он подчеркнул, что кабинет Галины Волчек был мгновенно разрушен, а выпущенные диалоги, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне, Гармаш назвал кощунством и провокацией.

"Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным — вспомните, с чего начинался "Современник", с "Вечно живых", — отметил Гармаш.

Кроме того, молодых артистов к этому подтолкнул художественный руководитель театра, а затем он отредактировал снятый материал и обнародовал его от имени "Современника". Когда, как пояснил Гармаш, часть артистов возмутилась, им "просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям". Кроме того, актер подчеркнул, что ситуация внутри труппы чудовищная: сейчас существует раскол, которого, как пояснил артист, никогда не было.

"И как выходить вместе на сцену и играть спектакль, представить сложно. И за этот раскол личную ответственность, с моей точки зрения, несет худрук", — считает актер.

Волчек, напомнил Гармаш, пользовалась безусловным авторитетом в театре: она не игнорировала мнение других. Сейчас, как считает актер, "тоталитаризм" сменил авторитет.
"Мнения могут быть разными, но правильное одно — мое. И это декларирует человек, еще ничего не сделавший в театре. Вернее, сделавший уже очень многое для его развала и уничтожения", — считает актер. Кроме того, по его мнению, сейчас идет расправа над профессионалами, которые отдали десятки лет своей жизни театру "Современник". Помимо этого, он считает, что в будущем снимут успешные спектакли, а артисты, играющие в них, лишатся заработка.
"Я не буду продолжать перечислять всю череду чудовищных и безнравственных, с моей точки зрения, поступков. Для себя я принял решение, что дальше принимать в этом участие не могу", — пишет Гармаш, отметив, что выходить на сцену и играть как ни в чем не бывало он не может.
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"Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу", — заявил он.
Он подчеркнул, что доиграет сентябрьские спектакли. Кроме того, артист поблагодарил зрителей за тепло и понимание.
Сергей Гармаш служил в театре "Современник" с 1984 года. Художественным руководителем являлась Галина Волчек. После ее смерти в декабре 2019 года это место занял Виктор Рыжаков.
С мнением Гармаша не согласилась актриса Чулпан Хаматова. Она заявила, что не видит той "чудовищной" ситуации, о которой рассказал артист. Нынешний руководитель театра, как считает она, не успел показать себя из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Она отметила, что у всех людей разные "эстетические взгляды" на то, каким должен быть театр.
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КультураРоссияЧулпан ХаматоваГалина ВолчекВиктор РыжаковСовременник (театр)Сергей ГармашМосква
Популярные комментарии
Досвидос. Не велика потеря.
1 августа, 11:35
VKVasya Karaedov
23300497
Смело сказано. 30 лет с ним в Современнике служили? И вообще, жизнь покажет, велика ли потеря Гармаша. И насколько ценным обретением стал новый худрук Рыжаков, который с ходу назначил свою дочку "специалистом по соцсетям". И ещё "почудил", так, по мелочи...
1 августа, 12:17
Александр И
10712307
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