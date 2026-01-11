Зрителю важно вернуть привычку походов в кино летом, считает продюсер Илоян

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российскому зрителю важно вернуть привычку ходить в кино в летний период, однако большим премьерам без существенной поддержки Фондом кино в первые несколько лет это будет затруднительно осуществить, заявил РИА Новости продюсер фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" Эдуард Илоян.

Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый - собрала третий миллиард, а к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав уже четыре миллиарда рублей. Кроме того, более 8 миллионов зрителей уже посмотрели картину.

"Мы, как одни из "капитанов" индустрии, прекрасно понимаем, что необходимо открывать новые даты для проката больших фильмов… Для всех нас крайне важно вернуть привычку летнего кинохождения российскому зрителю", - рассказал Илоян.

Он подчеркнул, что создатели франшизы "Чебурашка", несмотря на то, что выход в прокат третьей части истории уже запланирован на новогодние праздники 2027 года, полностью разделяют инициативу Фонда Кино по запуску сезона летних российских блокбастеров.

"Однако без поддержки Фондом больших премьер на уровне не менее 50% производственного бюджета хотя бы в первые 2-3 года, нам и нашим коллегам самостоятельно это будет сделать весьма затруднительно", - добавил продюсер.

Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" почти вдвое превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего 1,9 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 3,7 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 3,9 миллиона человек).

Картина производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала "Россия" была создана при участии киностудии " Союзмультфильм ", а также при поддержке Фонда кино.