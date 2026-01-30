https://ria.ru/20260130/rossija-2071195827.html
В России вышла новеллизация фильма-чемпиона "Чебурашка 2"
Официальная новеллизация фильма-чемпиона российского кинопроката "Чебурашка 2" вышла в России в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальная новеллизация фильма-чемпиона российского кинопроката "Чебурашка 2" вышла в России в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый - собрала третий миллиард, а к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей. Почти за месяц проката картина собрала уже более 5,7 миллиарда рублей.
"Сегодня, 30 января, в издательстве АСТ выходит официальная новеллизация фильма "Чебурашка 2", - говорится в сообщении.
Стартовый тираж новинки составил 30 тысяч экземпляров. В основе книги, написанной Анной Масловой, - сценарий, созданный группой авторов во главе с Виталием Шляппо.
Кроме того, за последние 25 лет суммарный тираж всех изданных в АСТ книг Эдуарда Успенского
, автора Чебурашки
, превысил 8 миллионов экземпляров.
"Новеллизация первой части вошла в топ-5 детских книг Всероссийского книжного рейтинга за 2023 год, а ее суммарный тираж превысил 320 тысяч экземпляров. Новая книга, стартовый тираж которой составляет 30 тысяч экземпляров, сохраняет динамику и дух экранной истории, позволяя снова пережить приключения в удобном книжном формате", - приводятся слова директора департамента "Планета детства" издательства АСТ Сергея Тишкова.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш
, Елена Яковлева
, Федор Добронравов
, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов
.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России
и других странах СНГ
превысили 7 миллиардов рублей.
Ранее продюсер фильма Эдуард Илоян сообщил РИА Новости, что третья часть франшизы "Чебурашка 3" выйдет на экраны российских кинотеатров 1 января 2027 года.