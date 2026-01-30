В России вышла новеллизация фильма-чемпиона "Чебурашка 2"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальная новеллизация фильма-чемпиона российского кинопроката "Чебурашка 2" вышла в России в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.

Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый - собрала третий миллиард, а к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей. Почти за месяц проката картина собрала уже более 5,7 миллиарда рублей.

"Сегодня, 30 января, в издательстве АСТ выходит официальная новеллизация фильма "Чебурашка 2", - говорится в сообщении.

Стартовый тираж новинки составил 30 тысяч экземпляров. В основе книги, написанной Анной Масловой, - сценарий, созданный группой авторов во главе с Виталием Шляппо.

Кроме того, за последние 25 лет суммарный тираж всех изданных в АСТ книг Эдуарда Успенского , автора Чебурашки , превысил 8 миллионов экземпляров.

"Новеллизация первой части вошла в топ-5 детских книг Всероссийского книжного рейтинга за 2023 год, а ее суммарный тираж превысил 320 тысяч экземпляров. Новая книга, стартовый тираж которой составляет 30 тысяч экземпляров, сохраняет динамику и дух экранной истории, позволяя снова пережить приключения в удобном книжном формате", - приводятся слова директора департамента "Планета детства" издательства АСТ Сергея Тишкова.

Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.