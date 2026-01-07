https://ria.ru/20260107/cheburashka-2066712704.html
Режиссер фильма-лидера проката "Чебурашки-2" рассказал о взрослении героя
Режиссер фильма-лидера проката "Чебурашки-2" рассказал о взрослении героя - РИА Новости, 07.01.2026
Режиссер фильма-лидера проката "Чебурашки-2" рассказал о взрослении героя
Чебурашка не вырастет окончательно, он навсегда останется молодым, но при этом мудрым, заявил в интервью РИА Новости режиссер фильма-лидера российского проката
россия
Режиссер фильма-лидера проката "Чебурашки-2" рассказал о взрослении героя
Дмитрий Дьяченко: Чебурашка навсегда останется маленьким и мудрым
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Чебурашка не вырастет окончательно, он навсегда останется молодым, но при этом мудрым, заявил в интервью РИА Новости режиссер фильма-лидера российского проката "Чебурашка 2" Дмитрий Дьяченко.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый - собрала уже третий миллиард. Кроме того, более 6 миллионов зрителей уже посмотрели картину.
"Мне кажется, Чебурашка
навсегда останется маленьким. Это символ детства, и он не вырастет окончательно, потому что он всегда останется шалуном", - рассказал режиссер.
Режиссер подчеркнул, что герой - в 50 или 150 лет - всегда будет озорным, но при этом мудрым, "с какой-то простецкой житейской мудростью". В то же время мудрость героя не только простецкая: Дьяченко
напомнил, что Чебурашка в фильме читает книги по психологии и пытается познать природу человека.
"Я думаю, окончательно взрослым невозможно стать. Так же, как невозможно, допустим, мне стать взрослым, потому что я внутри всегда остаюсь ребенком и всегда способен на какие-то безумства, шалости. Так и он. Он задуман таким. Поэтому я думаю, что излишнее взросление Чебурашки нам не грозит. Он навсегда останется молодым", - заключил режиссер.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего 1,4 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 2,7 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 2,8 миллиона человек).
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш
, Елена Яковлева
, Федор Добронравов
, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов
.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России
и других странах СНГ
превысили 7 миллиардов рублей.