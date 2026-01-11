Лидера проката "Чебурашку 2" посмотрели более девяти миллионов зрителей

Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала третий миллиард, а к восьмому обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей.

Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов: сборы "Чебурашки 2" почти вдвое превысили показатели "Буратино", заработавшего два миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,7 миллиона человек, а "Простоквашино" — четыре миллиона.