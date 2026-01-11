https://ria.ru/20260111/cheburashka-2067220331.html
Лидера проката "Чебурашку 2" посмотрели более девяти миллионов зрителей
Лидера проката "Чебурашку 2" посмотрели более девяти миллионов зрителей - РИА Новости, 11.01.2026
Лидера проката "Чебурашку 2" посмотрели более девяти миллионов зрителей
Фильм-лидер российского кинопроката "Чебурашка 2" посмотрели более девяти миллионов человек на одиннадцатый день показов, следует из данных ЕАИС Фонда кино. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T13:16:00+03:00
2026-01-11T13:16:00+03:00
2026-01-11T14:22:00+03:00
культура
россия
дмитрий дьяченко
чебурашка
сергей гармаш
фонд кино
союзмультфильм
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066908303_345:0:1870:858_1920x0_80_0_0_99e5320ebce72da0cc8f90c6293de5cd.jpg
https://ria.ru/20260111/sozdateli-2067197728.html
https://ria.ru/20260111/cheburashka-2067187570.html
https://ria.ru/20260107/dyachenko-2066713516.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066908303_536:0:1680:858_1920x0_80_0_0_c9fbde39505778c591f9f05bd001fd02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий дьяченко, чебурашка, сергей гармаш, фонд кино, союзмультфильм, снг, елена яковлева
Культура, Россия, Дмитрий Дьяченко, Чебурашка, Сергей Гармаш, Фонд кино, Союзмультфильм, СНГ, Елена Яковлева
Лидера проката "Чебурашку 2" посмотрели более девяти миллионов зрителей
Фильм-чемпион проката "Чебурашка 2" посмотрели более 9 миллионов зрителей
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Фильм-лидер российского кинопроката "Чебурашка 2" посмотрели более девяти миллионов человек на одиннадцатый день показов, следует
из данных ЕАИС
Фонда кино.
"Зрители: 9 105 722", — говорится в сообщении.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала третий миллиард, а к восьмому обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей.
Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов: сборы "Чебурашки 2" почти вдвое превысили показатели "Буратино", заработавшего два миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,7 миллиона человек, а "Простоквашино" — четыре миллиона.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш
, Елена Яковлева, Федор Добронравов
, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Наталья Щукина, Илья Кондратенко, Ева Смирнова. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Фильм производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала "Россия" создавали с участием киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино
.
Первую часть кинопохождений знаменитого литературного и анимационного персонажа также снял Дмитрий Дьяченко
. Премьера состоялась 1 января 2023-го, и за две недели лента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.