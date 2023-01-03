https://ria.ru/20230103/film-1842913987.html
Мультфильм "Чебурашка" установил рекорд в прокате
Мультфильм "Чебурашка" установил рекорд в прокате - РИА Новости, 03.01.2023
Мультфильм "Чебурашка" установил рекорд в прокате
Мультфильм "Чебурашка" собрал за первые три дня проката более 837 миллионов рублей, об этом свидетельствует информационная система сведений о показах фильмов в... РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T11:23
2023-01-03T11:23
2023-01-03T19:56
культура
культура
новости культуры
чебурашка
дмитрий дьяченко
сергей гармаш
кинотеатры
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мультфильм "Чебурашка" собрал за первые три дня проката более 837 миллионов рублей, об этом свидетельствует информационная система сведений о показах фильмов в кинотеатрах ЕАИС. Лента вышла в прокат 1 января. Ее производственный бюджет составляет 850 миллионов рублей. "День премьеры: 225 747 510 рублей. Общие сборы: 837 200 514 рублей", — говорится на сайте ЕАИС. Это рекорд среди российских фильмов, выходивших 1 января. По данным системы, проект занимает первое место. По сюжету картины, Чебурашка — не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.
https://ria.ru/20221122/kinorynok-1833470544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, чебурашка, дмитрий дьяченко, сергей гармаш, кинотеатры
Культура, Культура, Новости культуры, Чебурашка, Дмитрий Дьяченко, Сергей Гармаш, Кинотеатры
11:23 03.01.2023 (обновлено: 19:56 03.01.2023)
Мультфильм "Чебурашка" установил рекорд в прокате
"Чебурашка" стал самым кассовым среди российских фильмов, выходивших 1 января
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Мультфильм "Чебурашка" собрал за первые три дня проката более 837 миллионов рублей, об этом свидетельствует
информационная система сведений о показах фильмов в кинотеатрах ЕАИС.
Лента вышла в прокат 1 января. Ее производственный бюджет составляет 850 миллионов рублей.
"День премьеры: 225 747 510 рублей. Общие сборы: 837 200 514 рублей", — говорится на сайте ЕАИС. Это рекорд среди российских фильмов, выходивших 1 января. По данным системы, проект занимает первое место.
По сюжету картины, Чебурашка — не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, который прибыл из апельсиновой рощи далекой страны. Съемки проходили в Сочи, Кисловодске и Пятигорске. Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний богатырь"). В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.