Лидер проката "Чебурашка 2" стал вторым в списке самых кассовых в России
Культура
 
12:37 08.01.2026 (обновлено: 14:35 08.01.2026)
Лидер проката "Чебурашка 2" стал вторым в списке самых кассовых в России
Лидер новогоднего проката "Чебурашка 2" стал вторым в списке самых кассовых фильмов в России, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. РИА Новости, 08.01.2026
© предоставлено пресс-службой ВГТРККадр из фильма "Чебурашка 2"
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Лидер новогоднего проката "Чебурашка 2" стал вторым в списке самых кассовых фильмов в России, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино.
Картина заработала уже более четырех миллиардов рублей. Она обогнала прошлогоднего лидера — "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", собравшего 3,3 миллиарда, и вышедшую два года назад вторую часть комедии "Холоп" (3,8 миллиарда).
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Режиссер объяснил успех фильма "Чебурашка 2"
7 января, 06:06
Теперь "Чебурашка 2" уступает только первой части франшизы, которая стала абсолютным рекордсменом со сборами 6,7 миллиарда рублей. При этом сиквел поставил рекорд по скорости кассовых сборов, заработав три миллиарда всего за пять дней проката.
Фильм посмотрели более семи миллионов зрителей, а кассовые сборы превышают 500 миллионов рублей в день.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Режиссер лидера кинопроката "Чебурашка 2" рассказал о продолжении
7 января, 08:54
Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по количеству зрителей. По данным портала kinobusiness.com, картина заняла третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах после зарубежных картин "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Наталья Щукина, Илья Кондратенко, Ева Смирнова. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть картины о знаменитом литературном и анимационном герое также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самой кассовой за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Чемпион российского проката: за что полюбили "Чебурашку 2"
5 января, 11:50
 
Культура Россия Чебурашка Сергей Гармаш Елена Яковлева Фонд кино СНГ фильм "Чебурашка" Федор Добронравов
 
 
