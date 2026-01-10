Чемпион проката "Чебурашка 2" превзошел прогнозы создателей

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кассовые сборы "Чебурашки 2" уже превзошли прогнозы его создателей, заявил РИА Новости продюсер Эдуард Илоян.

"Наши прогнозы фильм уже превзошел, а к каким итоговым результатам мы придем — станет понятно в феврале", — сказал он.

При этом в первую очередь авторы измеряют успех по количеству зрителей, и уже первой частью франшизы они поставили сами себе очень высокую планку.

"На текущий момент "Чебурашка 2" приближается к отметке десять миллионов человек, но окончательную успешность кино будет определять наш главный судья — зритель", — подчеркнул продюсер.

По его словам, Чебурашка — это герой, объединяющий поколения, он призывает вспомнить о вечных ценностях — добре и любви, а миссия фильмов заключается в том, чтобы быть поучительными, полезными и вдохновляющими.

"Мы хотим, чтобы сегодняшние мальчишки и девчонки тоже познакомились с замечательным героем нашего детства и сопереживали его новым приключениям, рассказанным языком современного кинематографа", — заключил он.

Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов по новогодней битве: сборы "Чебурашки 2" почти вдвое превышают показатели "Буратино", заработавшего 1,9 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,6 миллиона посетителей, а "Простоквашино" — 3,8 миллиона человек.

Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала третий миллиард, а к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав уже четыре миллиарда рублей. Картину посмотрели уже более восьми миллионов зрителей.

К своим ролям в семейном блокбастере вернулись Сергей Гармаш , Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов

Фильм производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала "Россия" создавали с участием киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино