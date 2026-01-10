Рейтинг@Mail.ru
Чемпион проката "Чебурашка 2" превзошел прогнозы создателей - РИА Новости, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:27 10.01.2026 (обновлено: 22:25 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/cheburashka-2067149585.html
Чемпион проката "Чебурашка 2" превзошел прогнозы создателей
Чемпион проката "Чебурашка 2" превзошел прогнозы создателей - РИА Новости, 10.01.2026
Чемпион проката "Чебурашка 2" превзошел прогнозы создателей
Кассовые сборы "Чебурашки 2" уже превзошли прогнозы его создателей, заявил РИА Новости продюсер Эдуард Илоян. РИА Новости, 10.01.2026
2026-01-10T18:27:00+03:00
2026-01-10T22:25:00+03:00
культура
россия
чебурашка
сергей гармаш
елена яковлева
союзмультфильм
фонд кино
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066908303_345:0:1870:858_1920x0_80_0_0_99e5320ebce72da0cc8f90c6293de5cd.jpg
https://ria.ru/20260107/cheburashka-2066696090.html
https://ria.ru/20260107/cheburashka-2066725062.html
https://ria.ru/20260107/dyachenko-2066713516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066908303_536:0:1680:858_1920x0_80_0_0_c9fbde39505778c591f9f05bd001fd02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чебурашка, сергей гармаш, елена яковлева, союзмультфильм, фонд кино, снг, новости культуры, фильм "чебурашка"
Культура, Россия, Чебурашка, Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Союзмультфильм, Фонд кино, СНГ, Новости культуры, фильм "Чебурашка"
Чемпион проката "Чебурашка 2" превзошел прогнозы создателей

РИА Новости: кассовые сборы фильма-чемпиона "Чебурашка 2" превзошли прогнозы

© предоставлено пресс-службой ВГТРККадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© предоставлено пресс-службой ВГТРК
Кадр из фильма "Чебурашка 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Кассовые сборы "Чебурашки 2" уже превзошли прогнозы его создателей, заявил РИА Новости продюсер Эдуард Илоян.
"Наши прогнозы фильм уже превзошел, а к каким итоговым результатам мы придем — станет понятно в феврале", — сказал он.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Чебурашка 2" занял третье место в международном чарте по кассовым сборам
7 января, 06:06
При этом в первую очередь авторы измеряют успех по количеству зрителей, и уже первой частью франшизы они поставили сами себе очень высокую планку.
"На текущий момент "Чебурашка 2" приближается к отметке десять миллионов человек, но окончательную успешность кино будет определять наш главный судья — зритель", — подчеркнул продюсер.
По его словам, Чебурашка — это герой, объединяющий поколения, он призывает вспомнить о вечных ценностях — добре и любви, а миссия фильмов заключается в том, чтобы быть поучительными, полезными и вдохновляющими.
"Мы хотим, чтобы сегодняшние мальчишки и девчонки тоже познакомились с замечательным героем нашего детства и сопереживали его новым приключениям, рассказанным языком современного кинематографа", — заключил он.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов по новогодней битве: сборы "Чебурашки 2" почти вдвое превышают показатели "Буратино", заработавшего 1,9 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,6 миллиона посетителей, а "Простоквашино" — 3,8 миллиона человек.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Режиссер фильма-лидера "Чебурашка 2" назвал героя, достойного своей истории
7 января, 11:43
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала третий миллиард, а к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав уже четыре миллиарда рублей. Картину посмотрели уже более восьми миллионов зрителей.
К своим ролям в семейном блокбастере вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Фильм производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала "Россия" создавали с участием киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино.
Первую часть кинопохождений знаменитого литературного и анимационного персонажа также снял Дмитрий Дьяченко. Премьера состоялась 1 января 2023 года, а за две недели лента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
Режиссер Дмитрий Дьяченко - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Дмитрий Дьяченко: люди снова и снова хотят видеть Чебурашку
7 января, 12:00
 
КультураРоссияЧебурашкаСергей ГармашЕлена ЯковлеваСоюзмультфильмФонд киноСНГНовости культурыфильм "Чебурашка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала