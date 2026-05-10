В парке "Патриот" прошел концерт под руководством Башмета

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Музыкально-поэтическая композиция "Реквием. Вечная слава героям" прошла на Соборной площади Главного храма ВС РФ под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета, ее посетили более 19 тысяч человек, сообщили в Минобороны России.