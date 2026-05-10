20:49 10.05.2026 (обновлено: 23:46 10.05.2026)
В парке "Патриот" прошел концерт под руководством Башмета

Концерт под руководством Юрия Башмета прошел на площади Главного храма ВС России

© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Юрий Башмет
  • В парке "Патриот" на Соборной площади Главного храма ВС России прошла музыкально-поэтическая композиция "Реквием. Вечная слава героям".
  • Концерт проходил под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.
  • Праздничную программу посетили более 19 тысяч человек.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Музыкально-поэтическая композиция "Реквием. Вечная слава героям" прошла на Соборной площади Главного храма ВС РФ под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета, ее посетили более 19 тысяч человек, сообщили в Минобороны России.
"В Центральном парке "Патриот" на большой сцене Соборной площади Главного храма ВС РФ состоялась концертная программа с участием государственного симфонического оркестра "Новая Россия". Руководство оркестром осуществлял и дирижировал выдающийся музыкант, народный артист СССР, Герой Труда РФ, всемирно признанный маэстро Юрий Башмет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего праздничную программу на территории Музейно-храмового комплекса посетили более 19 тысяч посетителей.
В рамках вечера была исполнена музыкально-поэтическая композиция "Реквием. Вечная слава героям" - произведение, созданное на основе одноименной поэмы Роберта Рождественского на музыку современного композитора Кузьмы Бодрова. Тексты прозвучали в исполнении народного артиста РФ Сергея Гармаша. Поэт Роберт Рождественский создавал свое произведение с глубоко личным чувством: перед его глазами всегда находилась фотография шестерых братьев его матери, из которых лишь один вернулся с войны.
В концерте приняли участие Большой сводный хор, в составе которого Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Судаков), Камерный хор Московской консерватории (главный хормейстер Тарас Ясенков) и Хор ГМПИ имени Ипполитова-Иванова (художественный руководитель Владимир Красов). Главный хормейстер сводного хора музыкально-поэтической композиции - профессор Александр Соловьев.
