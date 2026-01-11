Создатели "Чебурашки 2" начали переговоры о зарубежном прокате

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Создатели фильма-чемпиона российского кинопроката "Чебурашка 2" ведут переговоры о показе картины за рубежом, сообщил РИА Новости продюсер фильма Эдуард Илоян.

"Переговоры относительно проката ведутся, мы надеемся, что в ближайшее время не только сможем показать "Чебурашку" за рубежом, но и пополнить армию поклонников Ушастика за счет зарубежного зрителя", — рассказал он.

Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала третий миллиард, а к восьмому обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей. Картину посмотрели более восьми миллионов зрителей.

Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов: сборы "Чебурашки 2" почти вдвое превысили показатели "Буратино", заработавшего 1,9 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,6 миллиона человек, а "Простоквашино" — 3,8 миллиона.

В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш , Елена Яковлева, Федор Добронравов , Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Наталья Щукина, Илья Кондратенко, Ева Смирнова. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.

Фильм производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала "Россия" создавали с участием киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино