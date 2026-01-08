Фильм-чемпион "Чебурашка 2" стал лидером кинопроката за восемь дней

Рейтинг@Mail.ru
14:36 08.01.2026
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Кассовые сборы фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 4 миллиарда рублей за восемь дней, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, а на пятый - собрала уже третий миллиард. "Чебурашка 2" даже побил рекорд первой части, которая в 2023 году заработала 3 миллиарда рублей к девятому дню проката.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Чемпион российского проката: за что полюбили "Чебурашку 2"
5 января, 11:50
"Общие сборы - 4 013 067 926 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Ежедневно фильм посещают порядка миллиона человек: так, по данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели более 7 миллионов зрителей.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего 1,6 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 3,1 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 3,3 миллиона человек).
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Лидер проката "Чебурашка 2" стал вторым в списке самых кассовых в России
Вчера, 12:37
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Картина производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала "Россия" была создана при участии киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Режиссер объяснил успех фильма "Чебурашка 2"
7 января, 06:06
 
КультураРоссияДмитрий ДьяченкоЧебурашкаСергей ГармашФонд киноСоюзмультфильмСНГфильм "Чебурашка"
 
 
