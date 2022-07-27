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Про семью, любовь и ложь: что смотреть в кино - РИА Новости, 27.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220727/kino-1804089009.html
Про семью, любовь и ложь: что смотреть в кино
Про семью, любовь и ложь: что смотреть в кино - РИА Новости, 27.07.2022
Про семью, любовь и ложь: что смотреть в кино
В прокат на этой неделе выходят фильмы разных стран и жанров. Российская семейная комедия "Нахимовцы" с Андреем Мерзликиным расскажет о традициях и вере в себя. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:00
2022-07-27T08:01
андрей мерзликин
джим керри
арктика
шотландия
лондон
сергей гармаш
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат на этой неделе выходят фильмы разных стран и жанров. Российская семейная комедия "Нахимовцы" с Андреем Мерзликиным расскажет о традициях и вере в себя. Ромком про начинающую артистку в Шотландии "Певица на всю голову" — про мечты. Американский ужастик "От рассвета до заката" познакомит со странным экспериментом. Французская картина "Не звезди!" предупредит о последствиях лжи. О главных кинопремьерах недели — в материале РИА Новости.История о морякахФильм "Нахимовцы" можно считать уникальным событием: последняя полнометражная игровая картина на эту тему вышла больше 70 лет назад.Капитан Логинов (Андрей Мерзликин), мечтает, чтобы сыновья — братья-близнецы Тимофей и Семен — после Нахимовского училища служили на флоте. Но они не хотят продолжать семейное дело, а намерены заняться бизнесом.Их втягивают в интриги местного криминального авторитета, и Логинов надеется, что нахимовское братство поможет им.Тема военной службы — на втором плане. Фильм, в первую очередь, о дружбе и взрослении.Идея картины возникла несколько лет назад, когда выходил проект "Первые" об офицерах российского флота, исследователях Арктики, Василии Прончищеве и Семене Челюскине. В картине снялись Сергей Гармаш, Даниил и Никита Ходунов, Василиса Шакунова.Ромком в шотландской деревне"Певица на всю голову" — о лондонской бухгалтерше, которая решила сделать карьеру в опере.Милли (Даниэль Макдональд) предлагают повышение, но она — неожиданно для всех — отказывается. Уезжает в Шотландию учиться вокалу у властной и требовательной наставницы (Джоанна Ламли). Бывшая оперная дива соглашается давать уроки, но ставит условия: никакой выпивки, курения и посетителей, а также ни единой похвалы.Одним из соперников Милли, которая готовится к конкурсу "Прославленный голос", становится другой ученик, Макс. Он подрабатывает сантехником и поваром в местном пабе. Но их противостояние не ограничивается только вокальным состязанием."Певица" — нетипичный ромком. На протяжении всей картины зритель сомневается: будут ли герои вместе? Или их встреча, омраченная страхом провала на конкурсе, ничего не значит?Параллельно режиссер рассказывает про оперное закулисье, страсть к искусству и то, к чему она может привести. Шарм фильму придают живописное Шотландское нагорье и порой неуклюжие диалоги.Как заявляют авторы, цель проекта — вызвать улыбку и напомнить о волнении, которое возникает при новом романе, тем более в непривычной обстановке. Хоррор на закатеЭкшн-ужастик с элементами комедии "От рассвета до заката" — о пугающем правительственном эксперименте. Молодых людей похищают и отправляют в специальное учреждение, где им приходится выполнять странные пожелания пациентов.Чтобы выжить, герои должны понять, в чем суть эксперимента и каковы настоящие мотивы у руководства программы.Сценарий режиссер написал вместе с братом Хулио. Они уже спродюсировали и разработали фильмы "Хребет Дьявола" и "Разлом времени". В новой картине братья продолжают исследовать смешение жанров и сосредотачиваются среди прочего на теме разделения семей.Врун и его ложьНа контрасте — французская комедия "Не звезди!" про человека, чьи фантазии вдруг становятся реальностью.Для главного героя Джерома ложь — это образ жизни: он может утверждать, что лично знаком с мисс мира, что он чемпион по борьбе, астронавт, а иногда и агент под прикрытием.Его выдумки изощренные, фантастические и, как правило, безобидные. Но однажды он просыпается в мире, где все это оказывается правдой.Режиссер Оливье Барру предупреждает о последствиях лжи, а также исследует теорию о том, что человек не может жить без обмана.Джером все же не злодей, а обычный хвастун. Он обаятелен, на ходу сочиняет истории.Он вдохновлялся фильмом "Лжец, лжец" и Джимом Керри. Антуражем для картины послужили живописные пейзажи Франции, в частности Ривьера.
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Анна Нехаева
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андрей мерзликин, джим керри, арктика, шотландия, лондон, сергей гармаш, кино и сериалы, что посмотреть , знаменитости, куда сходить
08:00 27.07.2022 (обновлено: 08:01 27.07.2022)
 

Про семью, любовь и ложь: что смотреть в кино

© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"Кадр из фильма "Нахимовцы"
Кадр из фильма Нахимовцы
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат на этой неделе выходят фильмы разных стран и жанров. Российская семейная комедия "Нахимовцы" с Андреем Мерзликиным расскажет о традициях и вере в себя. Ромком про начинающую артистку в Шотландии "Певица на всю голову" — про мечты. Американский ужастик "От рассвета до заката" познакомит со странным экспериментом. Французская картина "Не звезди!" предупредит о последствиях лжи. О главных кинопремьерах недели — в материале РИА Новости.

История о моряках

Фильм "Нахимовцы" можно считать уникальным событием: последняя полнометражная игровая картина на эту тему вышла больше 70 лет назад.
Капитан Логинов (Андрей Мерзликин), мечтает, чтобы сыновья — братья-близнецы Тимофей и Семен — после Нахимовского училища служили на флоте. Но они не хотят продолжать семейное дело, а намерены заняться бизнесом.
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"Братья Логиновы в фильме "Нахимовцы"
Кадр из фильма Нахимовцы
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"
Братья Логиновы в фильме "Нахимовцы"
Их втягивают в интриги местного криминального авторитета, и Логинов надеется, что нахимовское братство поможет им.

"Понятие "патриотическое кино" для себя я расшифровываю так: это касается человеческих качеств, которые воспитала в человеке "малая родина". Объять необъятное, от Калининграда до Владивостока, невозможно. А вот рассказать в кино о месте, где ты родился, вырос или живешь, гораздо легче, и это идет от души", — отмечает Мерзликин.

© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат""Нахимовцы"
Кадр из фильма Нахимовцы
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"
"Нахимовцы"
Тема военной службы — на втором плане. Фильм, в первую очередь, о дружбе и взрослении.
Идея картины возникла несколько лет назад, когда выходил проект "Первые" об офицерах российского флота, исследователях Арктики, Василии Прончищеве и Семене Челюскине.
В картине снялись Сергей Гармаш, Даниил и Никита Ходунов, Василиса Шакунова.
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"Кадр из фильма "Нахимовцы"
Кадр из фильма Нахимовцы
1 из 3
Кадр из фильма "Нахимовцы"
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"

Сцена из фильма "Нахимовцы"

Кадр из фильма Нахимовцы
2 из 3

Сцена из фильма "Нахимовцы"

© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"

Фрагмент из фильма "Нахимовцы"

Кадр из фильма Нахимовцы
3 из 3

Фрагмент из фильма "Нахимовцы"

© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"
1 из 3
Кадр из фильма "Нахимовцы"
© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"
2 из 3

Сцена из фильма "Нахимовцы"

© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"
3 из 3

Фрагмент из фильма "Нахимовцы"

© Предоставлено кинокомпанией "Каропрокат"

Ромком в шотландской деревне

"Певица на всю голову" — о лондонской бухгалтерше, которая решила сделать карьеру в опере.
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"Съемки фильма "Певица на всю голову"
Съемки фильма Певица на всю голову
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"
Съемки фильма "Певица на всю голову"
Милли (Даниэль Макдональд) предлагают повышение, но она — неожиданно для всех — отказывается. Уезжает в Шотландию учиться вокалу у властной и требовательной наставницы (Джоанна Ламли). Бывшая оперная дива соглашается давать уроки, но ставит условия: никакой выпивки, курения и посетителей, а также ни единой похвалы.
Одним из соперников Милли, которая готовится к конкурсу "Прославленный голос", становится другой ученик, Макс. Он подрабатывает сантехником и поваром в местном пабе. Но их противостояние не ограничивается только вокальным состязанием.
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Милли (Даниэль Макдональд) в фильме "Певица на всю голову"

Кадр из фильма Певица на всю голову
1 из 3

Милли (Даниэль Макдональд) в фильме "Певица на всю голову"

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Сцена из "Певицы на всю голову"

Кадр из фильма Певица на всю голову
2 из 3

Сцена из "Певицы на всю голову"

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"Съемки фильма "Певица на всю голову"
Съемки фильма Певица на всю голову
3 из 3
Съемки фильма "Певица на всю голову"
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"
1 из 3

Милли (Даниэль Макдональд) в фильме "Певица на всю голову"

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
2 из 3

Сцена из "Певицы на всю голову"

© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
3 из 3
Съемки фильма "Певица на всю голову"
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"

"Меня всегда влекли причудливые романтические истории, где пару образуют люди, совершенно не подходящие друг другу, — признается режиссер Бен Луин. — Изображая рафинированный и беспощадный мир оперных конкурсов, я хотел достучаться до зрителя посредством необычных, забавных и полных страсти персонажей. Эта комедия о том, как музыка влияет на человека, на что люди готовы пойти ради нее".

"Певица" — нетипичный ромком. На протяжении всей картины зритель сомневается: будут ли герои вместе? Или их встреча, омраченная страхом провала на конкурсе, ничего не значит?
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"Кадр из фильма "Певица на всю голову"
Кадр из фильма Певица на всю голову
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
Кадр из фильма "Певица на всю голову"
Параллельно режиссер рассказывает про оперное закулисье, страсть к искусству и то, к чему она может привести. Шарм фильму придают живописное Шотландское нагорье и порой неуклюжие диалоги.
Как заявляют авторы, цель проекта — вызвать улыбку и напомнить о волнении, которое возникает при новом романе, тем более в непривычной обстановке.
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"Съемки фильма "Певица на всю голову"
Съемки фильма Певица на всю голову
1 из 3
Съемки фильма "Певица на всю голову"
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"Кадр из фильма "Певица на всю голову"
Кадр из фильма Певица на всю голову
2 из 3
Кадр из фильма "Певица на всю голову"
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"

На съемках фильма "Певица на всю голову"

Съемки фильма Певица на всю голову
3 из 3

На съемках фильма "Певица на всю голову"

© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"
1 из 3
Съемки фильма "Певица на всю голову"
© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"
2 из 3
Кадр из фильма "Певица на всю голову"
© Предоставлено кинокомпанией "Пионер"
3 из 3

На съемках фильма "Певица на всю голову"

© Фото предоставлено кинокомпанией "Пионер"

Хоррор на закате

Экшн-ужастик с элементами комедии "От рассвета до заката" — о пугающем правительственном эксперименте. Молодых людей похищают и отправляют в специальное учреждение, где им приходится выполнять странные пожелания пациентов.
© Предоставлено World PicturesКадр из фильма "От рассвета до заката"
Кадр из фильма От рассвета до заката
© Предоставлено World Pictures
Кадр из фильма "От рассвета до заката"
Чтобы выжить, герои должны понять, в чем суть эксперимента и каковы настоящие мотивы у руководства программы.

"Я хотел рассказать историю, в которой ужас использовался бы в качестве метафор, — объясняет режиссер Диего Халливис. — Чтобы отразить реальность того, что многие попадают в систему, где с ними обращаются не как с людьми. Я хотел держать аудиторию в постоянном состоянии то напряжения, то расслабления, смешивая ужас и комедию".

© Предоставлено World Pictures

Герои "От рассвета до заката"

Кадр из фильма От рассвета до заката
1 из 3

Герои "От рассвета до заката"

© Предоставлено World Pictures
© Предоставлено World Pictures

Сцена из фильма "От рассвета до заката"

Кадр из фильма От рассвета до заката
2 из 3

Сцена из фильма "От рассвета до заката"

© Предоставлено World Pictures
© Предоставлено World Pictures

Героиня фильма "От рассвета до заката"

Кадр из фильма От рассвета до заката
3 из 3

Героиня фильма "От рассвета до заката"

© Предоставлено World Pictures
1 из 3

Герои "От рассвета до заката"

© Предоставлено World Pictures
2 из 3

Сцена из фильма "От рассвета до заката"

© Предоставлено World Pictures
3 из 3

Героиня фильма "От рассвета до заката"

© Предоставлено World Pictures
Сценарий режиссер написал вместе с братом Хулио. Они уже спродюсировали и разработали фильмы "Хребет Дьявола" и "Разлом времени". В новой картине братья продолжают исследовать смешение жанров и сосредотачиваются среди прочего на теме разделения семей.

Врун и его ложь

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)Кадр из фильма "Не звезди!"
Кадр из фильма Не звезди!
© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
Кадр из фильма "Не звезди!"
На контрасте — французская комедия "Не звезди!" про человека, чьи фантазии вдруг становятся реальностью.
Для главного героя Джерома ложь — это образ жизни: он может утверждать, что лично знаком с мисс мира, что он чемпион по борьбе, астронавт, а иногда и агент под прикрытием.
© Предоставлено MDfilm

Герой фильма "Не звезди!"

Кадр из фильма Не звезди!
1 из 3

Герой фильма "Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm
© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)

Сцена из фильма "Не звезди!"

Кадр из фильма Не звезди!
2 из 3

Сцена из фильма "Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)

Фрагмент из фильма "Не звезди!"

Кадр из фильма Не звезди!
3 из 3

Фрагмент из фильма "Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
1 из 3

Герой фильма "Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm
2 из 3

Сцена из фильма "Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
Его выдумки изощренные, фантастические и, как правило, безобидные. Но однажды он просыпается в мире, где все это оказывается правдой.
Режиссер Оливье Барру предупреждает о последствиях лжи, а также исследует теорию о том, что человек не может жить без обмана.

"Если взглянуть на социальные сети, то людей, которые придумывают себе виртуальную жизнь, все больше. Это социальное явление и отличная почва для комедии. Я изначально задал фильму добрый тон", — говорит Барру.

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)

"Не звезди!"

Кадр из фильма Не звезди!
1 из 3

"Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)

Сцена из фильма "Не звезди!"

Кадр из фильма Не звезди!
2 из 3

Сцена из фильма "Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)

Фильм "Не звезди!"

Кадр из фильма Не звезди!
3 из 3

Фильм "Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
1 из 3

"Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
2 из 3

Сцена из фильма "Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
3 из 3

Фильм "Не звезди!"

© Предоставлено MDfilm / Arnaud Borrel / Gaumont — M6 Films (2022)
Джером все же не злодей, а обычный хвастун. Он обаятелен, на ходу сочиняет истории.

"Герой абсолютно не похож на меня, — отмечает исполнитель главной роли Тарек Будали. — В жизни я из тех, кто скажет правду даже себе во вред. Когда мне приходится врать, я чувствую себя очень некомфортно. Новая роль была для меня своего рода вызовом".

Он вдохновлялся фильмом "Лжец, лжец" и Джимом Керри. Антуражем для картины послужили живописные пейзажи Франции, в частности Ривьера.
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