Про семью, любовь и ложь: что смотреть в кино

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат на этой неделе выходят фильмы разных стран и жанров. Российская семейная комедия "Нахимовцы" с Андреем Мерзликиным расскажет о традициях и вере в себя. Ромком про начинающую артистку в Шотландии "Певица на всю голову" — про мечты. Американский ужастик "От рассвета до заката" познакомит со странным экспериментом. Французская картина "Не звезди!" предупредит о последствиях лжи. О главных кинопремьерах недели — в материале РИА Новости.История о морякахФильм "Нахимовцы" можно считать уникальным событием: последняя полнометражная игровая картина на эту тему вышла больше 70 лет назад.Капитан Логинов (Андрей Мерзликин), мечтает, чтобы сыновья — братья-близнецы Тимофей и Семен — после Нахимовского училища служили на флоте. Но они не хотят продолжать семейное дело, а намерены заняться бизнесом.Их втягивают в интриги местного криминального авторитета, и Логинов надеется, что нахимовское братство поможет им.Тема военной службы — на втором плане. Фильм, в первую очередь, о дружбе и взрослении.Идея картины возникла несколько лет назад, когда выходил проект "Первые" об офицерах российского флота, исследователях Арктики, Василии Прончищеве и Семене Челюскине. В картине снялись Сергей Гармаш, Даниил и Никита Ходунов, Василиса Шакунова.Ромком в шотландской деревне"Певица на всю голову" — о лондонской бухгалтерше, которая решила сделать карьеру в опере.Милли (Даниэль Макдональд) предлагают повышение, но она — неожиданно для всех — отказывается. Уезжает в Шотландию учиться вокалу у властной и требовательной наставницы (Джоанна Ламли). Бывшая оперная дива соглашается давать уроки, но ставит условия: никакой выпивки, курения и посетителей, а также ни единой похвалы.Одним из соперников Милли, которая готовится к конкурсу "Прославленный голос", становится другой ученик, Макс. Он подрабатывает сантехником и поваром в местном пабе. Но их противостояние не ограничивается только вокальным состязанием."Певица" — нетипичный ромком. На протяжении всей картины зритель сомневается: будут ли герои вместе? Или их встреча, омраченная страхом провала на конкурсе, ничего не значит?Параллельно режиссер рассказывает про оперное закулисье, страсть к искусству и то, к чему она может привести. Шарм фильму придают живописное Шотландское нагорье и порой неуклюжие диалоги.Как заявляют авторы, цель проекта — вызвать улыбку и напомнить о волнении, которое возникает при новом романе, тем более в непривычной обстановке. Хоррор на закатеЭкшн-ужастик с элементами комедии "От рассвета до заката" — о пугающем правительственном эксперименте. Молодых людей похищают и отправляют в специальное учреждение, где им приходится выполнять странные пожелания пациентов.Чтобы выжить, герои должны понять, в чем суть эксперимента и каковы настоящие мотивы у руководства программы.Сценарий режиссер написал вместе с братом Хулио. Они уже спродюсировали и разработали фильмы "Хребет Дьявола" и "Разлом времени". В новой картине братья продолжают исследовать смешение жанров и сосредотачиваются среди прочего на теме разделения семей.Врун и его ложьНа контрасте — французская комедия "Не звезди!" про человека, чьи фантазии вдруг становятся реальностью.Для главного героя Джерома ложь — это образ жизни: он может утверждать, что лично знаком с мисс мира, что он чемпион по борьбе, астронавт, а иногда и агент под прикрытием.Его выдумки изощренные, фантастические и, как правило, безобидные. Но однажды он просыпается в мире, где все это оказывается правдой.Режиссер Оливье Барру предупреждает о последствиях лжи, а также исследует теорию о том, что человек не может жить без обмана.Джером все же не злодей, а обычный хвастун. Он обаятелен, на ходу сочиняет истории.Он вдохновлялся фильмом "Лжец, лжец" и Джимом Керри. Антуражем для картины послужили живописные пейзажи Франции, в частности Ривьера.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат на этой неделе выходят фильмы разных стран и жанров. Российская семейная комедия "Нахимовцы" с Андреем Мерзликиным расскажет о традициях и вере в себя. Ромком про начинающую артистку в Шотландии "Певица на всю голову" — про мечты. Американский ужастик "От рассвета до заката" познакомит со странным экспериментом. Французская картина "Не звезди!" предупредит о последствиях лжи. О главных кинопремьерах недели — в материале РИА Новости.
История о моряках
Фильм "Нахимовцы" можно считать уникальным событием: последняя полнометражная игровая картина на эту тему вышла больше 70 лет назад.
Капитан Логинов (Андрей Мерзликин), мечтает, чтобы сыновья — братья-близнецы Тимофей и Семен — после Нахимовского училища служили на флоте. Но они не хотят продолжать семейное дело, а намерены заняться бизнесом.
Их втягивают в интриги местного криминального авторитета, и Логинов надеется, что нахимовское братство поможет им.
"Понятие "патриотическое кино" для себя я расшифровываю так: это касается человеческих качеств, которые воспитала в человеке "малая родина". Объять необъятное, от Калининграда до Владивостока, невозможно. А вот рассказать в кино о месте, где ты родился, вырос или живешь, гораздо легче, и это идет от души", — отмечает Мерзликин.
Милли (Даниэль Макдональд) предлагают повышение, но она — неожиданно для всех — отказывается. Уезжает в Шотландию учиться вокалу у властной и требовательной наставницы (Джоанна Ламли). Бывшая оперная дива соглашается давать уроки, но ставит условия: никакой выпивки, курения и посетителей, а также ни единой похвалы.
Одним из соперников Милли, которая готовится к конкурсу "Прославленный голос", становится другой ученик, Макс. Он подрабатывает сантехником и поваром в местном пабе. Но их противостояние не ограничивается только вокальным состязанием.
"Меня всегда влекли причудливые романтические истории, где пару образуют люди, совершенно не подходящие друг другу, — признается режиссер Бен Луин. — Изображая рафинированный и беспощадный мир оперных конкурсов, я хотел достучаться до зрителя посредством необычных, забавных и полных страсти персонажей. Эта комедия о том, как музыка влияет на человека, на что люди готовы пойти ради нее".
"Певица" — нетипичный ромком. На протяжении всей картины зритель сомневается: будут ли герои вместе? Или их встреча, омраченная страхом провала на конкурсе, ничего не значит?
Экшн-ужастик с элементами комедии "От рассвета до заката" — о пугающем правительственном эксперименте. Молодых людей похищают и отправляют в специальное учреждение, где им приходится выполнять странные пожелания пациентов.
Чтобы выжить, герои должны понять, в чем суть эксперимента и каковы настоящие мотивы у руководства программы.
"Я хотел рассказать историю, в которой ужас использовался бы в качестве метафор, — объясняет режиссер Диего Халливис. — Чтобы отразить реальность того, что многие попадают в систему, где с ними обращаются не как с людьми. Я хотел держать аудиторию в постоянном состоянии то напряжения, то расслабления, смешивая ужас и комедию".
Сценарий режиссер написал вместе с братом Хулио. Они уже спродюсировали и разработали фильмы "Хребет Дьявола" и "Разлом времени". В новой картине братья продолжают исследовать смешение жанров и сосредотачиваются среди прочего на теме разделения семей.
Его выдумки изощренные, фантастические и, как правило, безобидные. Но однажды он просыпается в мире, где все это оказывается правдой.
Режиссер Оливье Барру предупреждает о последствиях лжи, а также исследует теорию о том, что человек не может жить без обмана.
"Если взглянуть на социальные сети, то людей, которые придумывают себе виртуальную жизнь, все больше. Это социальное явление и отличная почва для комедии. Я изначально задал фильму добрый тон", — говорит Барру.
Джером все же не злодей, а обычный хвастун. Он обаятелен, на ходу сочиняет истории.
"Герой абсолютно не похож на меня, — отмечает исполнитель главной роли Тарек Будали. — В жизни я из тех, кто скажет правду даже себе во вред. Когда мне приходится врать, я чувствую себя очень некомфортно. Новая роль была для меня своего рода вызовом".
Он вдохновлялся фильмом "Лжец, лжец" и Джимом Керри. Антуражем для картины послужили живописные пейзажи Франции, в частности Ривьера.
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