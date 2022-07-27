https://ria.ru/20220727/kino-1804089009.html

Про семью, любовь и ложь: что смотреть в кино

Про семью, любовь и ложь: что смотреть в кино - РИА Новости, 27.07.2022

Про семью, любовь и ложь: что смотреть в кино

В прокат на этой неделе выходят фильмы разных стран и жанров. Российская семейная комедия "Нахимовцы" с Андреем Мерзликиным расскажет о традициях и вере в себя. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:00

2022-07-27T08:00

2022-07-27T08:01

андрей мерзликин

джим керри

арктика

шотландия

лондон

сергей гармаш

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат на этой неделе выходят фильмы разных стран и жанров. Российская семейная комедия "Нахимовцы" с Андреем Мерзликиным расскажет о традициях и вере в себя. Ромком про начинающую артистку в Шотландии "Певица на всю голову" — про мечты. Американский ужастик "От рассвета до заката" познакомит со странным экспериментом. Французская картина "Не звезди!" предупредит о последствиях лжи. О главных кинопремьерах недели — в материале РИА Новости.История о морякахФильм "Нахимовцы" можно считать уникальным событием: последняя полнометражная игровая картина на эту тему вышла больше 70 лет назад.Капитан Логинов (Андрей Мерзликин), мечтает, чтобы сыновья — братья-близнецы Тимофей и Семен — после Нахимовского училища служили на флоте. Но они не хотят продолжать семейное дело, а намерены заняться бизнесом.Их втягивают в интриги местного криминального авторитета, и Логинов надеется, что нахимовское братство поможет им.Тема военной службы — на втором плане. Фильм, в первую очередь, о дружбе и взрослении.Идея картины возникла несколько лет назад, когда выходил проект "Первые" об офицерах российского флота, исследователях Арктики, Василии Прончищеве и Семене Челюскине. В картине снялись Сергей Гармаш, Даниил и Никита Ходунов, Василиса Шакунова.Ромком в шотландской деревне"Певица на всю голову" — о лондонской бухгалтерше, которая решила сделать карьеру в опере.Милли (Даниэль Макдональд) предлагают повышение, но она — неожиданно для всех — отказывается. Уезжает в Шотландию учиться вокалу у властной и требовательной наставницы (Джоанна Ламли). Бывшая оперная дива соглашается давать уроки, но ставит условия: никакой выпивки, курения и посетителей, а также ни единой похвалы.Одним из соперников Милли, которая готовится к конкурсу "Прославленный голос", становится другой ученик, Макс. Он подрабатывает сантехником и поваром в местном пабе. Но их противостояние не ограничивается только вокальным состязанием."Певица" — нетипичный ромком. На протяжении всей картины зритель сомневается: будут ли герои вместе? Или их встреча, омраченная страхом провала на конкурсе, ничего не значит?Параллельно режиссер рассказывает про оперное закулисье, страсть к искусству и то, к чему она может привести. Шарм фильму придают живописное Шотландское нагорье и порой неуклюжие диалоги.Как заявляют авторы, цель проекта — вызвать улыбку и напомнить о волнении, которое возникает при новом романе, тем более в непривычной обстановке. Хоррор на закатеЭкшн-ужастик с элементами комедии "От рассвета до заката" — о пугающем правительственном эксперименте. Молодых людей похищают и отправляют в специальное учреждение, где им приходится выполнять странные пожелания пациентов.Чтобы выжить, герои должны понять, в чем суть эксперимента и каковы настоящие мотивы у руководства программы.Сценарий режиссер написал вместе с братом Хулио. Они уже спродюсировали и разработали фильмы "Хребет Дьявола" и "Разлом времени". В новой картине братья продолжают исследовать смешение жанров и сосредотачиваются среди прочего на теме разделения семей.Врун и его ложьНа контрасте — французская комедия "Не звезди!" про человека, чьи фантазии вдруг становятся реальностью.Для главного героя Джерома ложь — это образ жизни: он может утверждать, что лично знаком с мисс мира, что он чемпион по борьбе, астронавт, а иногда и агент под прикрытием.Его выдумки изощренные, фантастические и, как правило, безобидные. Но однажды он просыпается в мире, где все это оказывается правдой.Режиссер Оливье Барру предупреждает о последствиях лжи, а также исследует теорию о том, что человек не может жить без обмана.Джером все же не злодей, а обычный хвастун. Он обаятелен, на ходу сочиняет истории.Он вдохновлялся фильмом "Лжец, лжец" и Джимом Керри. Антуражем для картины послужили живописные пейзажи Франции, в частности Ривьера.

https://ria.ru/20220721/kino-1803817803.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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