https://ria.ru/20230303/znamenitosti-1855742734.html

Сергей Гармаш получил награду за вклад в развитие кино

Сергей Гармаш получил награду за вклад в развитие кино - РИА Новости, 03.03.2023

Сергей Гармаш получил награду за вклад в развитие кино

Церемония открытия XXI международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" прошла в Ханты-Мансийске. На ней актеру Сергею Гармашу вручили приз за... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:11

2023-03-03T19:11

2023-03-03T20:14

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар — РИА Новости. Церемония открытия XXI международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" прошла в Ханты-Мансийске. На ней актеру Сергею Гармашу вручили приз за вклад в развитие кинематографа, передает корреспондент РИА Новости. Награду артисту вручал председатель жюри конкурса Павел Лунгин. Главный приз специального конкурса микрофильмов "Коренные народы мира" присудили жителю Ханты-Мансийска Дмитрию Пришвицину. В конце церемонии губернатор региона Наталья Комарова объявила фестиваль открытым, после чего состоялся концерт пианистки Евы Геворгян и симфонического оркестра под управлением Ксении Жарко.Церемонию открытия вели актеры Юлия Пересильд и Богдан Кияшко. Президент фестиваля Эмир Кустурица не смог посетить мероприятие из-за перелома ноги, поэтому зрителям было показано видеообращение режиссера. "Дух огня" проводится в Ханты-Мансийске с 2002 года при поддержке правительства региона. С 2022 года президентом мероприятия является режиссер Эмир Кустурица. В этом году на фестивале будут представлены работы авторов из 16 стран, в том числе из Франции, Японии, Китая, Индии и Ирана.

https://ria.ru/20230303/kusturitsa-1855713277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, ханты-мансийск, франция, япония, сергей гармаш, эмир кустурица, юлия пересильд, что посмотреть