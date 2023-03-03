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Сергей Гармаш получил награду за вклад в развитие кино
Сергей Гармаш получил награду за вклад в развитие кино - РИА Новости, 03.03.2023
Сергей Гармаш получил награду за вклад в развитие кино
Церемония открытия XXI международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" прошла в Ханты-Мансийске. На ней актеру Сергею Гармашу вручили приз за... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:11
2023-03-03T19:11
2023-03-03T20:14
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар — РИА Новости. Церемония открытия XXI международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" прошла в Ханты-Мансийске. На ней актеру Сергею Гармашу вручили приз за вклад в развитие кинематографа, передает корреспондент РИА Новости. Награду артисту вручал председатель жюри конкурса Павел Лунгин. Главный приз специального конкурса микрофильмов "Коренные народы мира" присудили жителю Ханты-Мансийска Дмитрию Пришвицину. В конце церемонии губернатор региона Наталья Комарова объявила фестиваль открытым, после чего состоялся концерт пианистки Евы Геворгян и симфонического оркестра под управлением Ксении Жарко.Церемонию открытия вели актеры Юлия Пересильд и Богдан Кияшко. Президент фестиваля Эмир Кустурица не смог посетить мероприятие из-за перелома ноги, поэтому зрителям было показано видеообращение режиссера. "Дух огня" проводится в Ханты-Мансийске с 2002 года при поддержке правительства региона. С 2022 года президентом мероприятия является режиссер Эмир Кустурица. В этом году на фестивале будут представлены работы авторов из 16 стран, в том числе из Франции, Японии, Китая, Индии и Ирана.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, ханты-мансийск, франция, япония, сергей гармаш, эмир кустурица, юлия пересильд, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Ханты-Мансийск, Франция, Япония, Сергей Гармаш, Эмир Кустурица, Юлия Пересильд, что посмотреть
Сергей Гармаш получил награду за вклад в развитие кино
Гармаш получил награду за вклад в развитие кино на открытии фестиваля "Дух огня"
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 мар — РИА Новости. Церемония открытия XXI международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" прошла в Ханты-Мансийске. На ней актеру Сергею Гармашу вручили приз за вклад в развитие кинематографа, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Огромное спасибо фестивалю и этому городу за приз. Дай бог фестивалю большой жизни, и самое главное – чтобы люди, которые приходят сюда и что-то присылают сюда, все-таки продолжали любить кино и доказывать, что оно наше великое — русское, советское кино", — сказал Гармаш.
Награду артисту вручал председатель жюри конкурса Павел Лунгин.
Главный приз специального конкурса микрофильмов "Коренные народы мира" присудили жителю Ханты-Мансийска Дмитрию Пришвицину.
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"Дмитрий не впервые на этой сцене, становится хорошей традицией, на основные конкурсы пора", — сказала вице-президент фестиваля Мария Зверева, вручая награду.
В конце церемонии губернатор региона Наталья Комарова объявила фестиваль открытым, после чего состоялся концерт пианистки Евы Геворгян и симфонического оркестра под управлением Ксении Жарко.
Церемонию открытия вели актеры Юлия Пересильд и Богдан Кияшко. Президент фестиваля Эмир Кустурица не смог посетить мероприятие из-за перелома
ноги, поэтому зрителям было показано видеообращение режиссера.
"Дух огня" проводится в Ханты-Мансийске с 2002 года при поддержке правительства региона. С 2022 года президентом мероприятия является режиссер Эмир Кустурица. В этом году на фестивале будут представлены работы авторов из 16 стран, в том числе из Франции, Японии, Китая, Индии и Ирана.
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