Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре
Кустурица после травмы ноги примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица на церемонии открытия международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Эмир Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в ХМАО, несмотря на травму ноги, рассказала РИА Новости замдиректора концертно-театрального центра "Югра-Классик" Яна Мальцева рассказала РИА Новости. Сербский режиссер стал президентом смотра.
«
"Изменений никаких не планировалось. Работа по подготовке к фестивалю велась достаточно продолжительное время. Все конкурсанты уже отобраны, жюри сформировано, все подтверждены, кто планировался по конкурсу и составу жюри. Соответственно, работа в штатном порядке будет вестись. В дистанционном формате, заочно, Кустурица вполне может быть на связи. И жюри, и вице-президент спокойно с ним созваниваются", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что сейчас организаторы кинофестиваля ждут решения врачей Кустурицы о возможной операции. Не исключено, что режиссер все-же прилетит в Ханты-Мансийск.
XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре объявили, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица. До этого президентом фестиваля с 2002 года был его создатель, народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев, скончавшийся 13 декабря 2021 года.
В среду Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии. Режиссер уточнил, что сейчас находится в ортопедическом институте Баница в Белграде.