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Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре - РИА Новости, 02.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:51 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/festival-1855290967.html
Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре
Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре - РИА Новости, 02.03.2023
Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре
Эмир Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в ХМАО, несмотря на травму ноги, рассказала РИА Новости замдиректора концертно-театрального центра... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T10:51
2023-03-02T10:50
культура
новости культуры
сербия
белград (город)
эмир кустурица
сергей соловьев (режиссер)
фестиваль "дух огня"
знаменитости
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Эмир Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в ХМАО, несмотря на травму ноги, рассказала РИА Новости замдиректора концертно-театрального центра "Югра-Классик" Яна Мальцева рассказала РИА Новости. Сербский режиссер стал президентом смотра. Она отметила, что сейчас организаторы кинофестиваля ждут решения врачей Кустурицы о возможной операции. Не исключено, что режиссер все-же прилетит в Ханты-Мансийск. XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре объявили, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица. До этого президентом фестиваля с 2002 года был его создатель, народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев, скончавшийся 13 декабря 2021 года.В среду Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии. Режиссер уточнил, что сейчас находится в ортопедическом институте Баница в Белграде.
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новости культуры, сербия, белград (город), эмир кустурица, сергей соловьев (режиссер), фестиваль "дух огня", знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Сербия, Белград (город), Эмир Кустурица, Сергей Соловьев (режиссер), Фестиваль "Дух огня", Знаменитости, звезды
Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре

Кустурица после травмы ноги примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица на церемонии открытия международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня"
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица на церемонии открытия международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Эмир Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в ХМАО, несмотря на травму ноги, рассказала РИА Новости замдиректора концертно-театрального центра "Югра-Классик" Яна Мальцева рассказала РИА Новости. Сербский режиссер стал президентом смотра.
«
"Изменений никаких не планировалось. Работа по подготовке к фестивалю велась достаточно продолжительное время. Все конкурсанты уже отобраны, жюри сформировано, все подтверждены, кто планировался по конкурсу и составу жюри. Соответственно, работа в штатном порядке будет вестись. В дистанционном формате, заочно, Кустурица вполне может быть на связи. И жюри, и вице-президент спокойно с ним созваниваются", – сказала собеседница агентства.
Она отметила, что сейчас организаторы кинофестиваля ждут решения врачей Кустурицы о возможной операции. Не исключено, что режиссер все-же прилетит в Ханты-Мансийск.
XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре объявили, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица. До этого президентом фестиваля с 2002 года был его создатель, народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев, скончавшийся 13 декабря 2021 года.
В среду Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии. Режиссер уточнил, что сейчас находится в ортопедическом институте Баница в Белграде.
Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra на концерте в рамках юбилейного XV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи. - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
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