https://ria.ru/20230302/festival-1855290967.html

Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре

Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре - РИА Новости, 02.03.2023

Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в Югре

Эмир Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в ХМАО, несмотря на травму ноги, рассказала РИА Новости замдиректора концертно-театрального центра... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T10:51

2023-03-02T10:51

2023-03-02T10:50

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сербия

белград (город)

эмир кустурица

сергей соловьев (режиссер)

фестиваль "дух огня"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Эмир Кустурица примет участие в фестивале "Дух огня" в ХМАО, несмотря на травму ноги, рассказала РИА Новости замдиректора концертно-театрального центра "Югра-Классик" Яна Мальцева рассказала РИА Новости. Сербский режиссер стал президентом смотра. Она отметила, что сейчас организаторы кинофестиваля ждут решения врачей Кустурицы о возможной операции. Не исключено, что режиссер все-же прилетит в Ханты-Мансийск. XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года. В ноябре объявили, что новым президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица. До этого президентом фестиваля с 2002 года был его создатель, народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев, скончавшийся 13 декабря 2021 года.В среду Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии. Режиссер уточнил, что сейчас находится в ортопедическом институте Баница в Белграде.

https://ria.ru/20230201/kusturitsa-1848886113.html

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Елена Громова

новости культуры, сербия, белград (город), эмир кустурица, сергей соловьев (режиссер), фестиваль "дух огня", знаменитости, звезды