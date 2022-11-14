https://ria.ru/20221114/kusturica-1831294083.html

Эмир Кустурица стал президентом международного кинофестиваля в Югре

Эмир Кустурица стал президентом международного кинофестиваля в Югре - РИА Новости, 14.11.2022

Эмир Кустурица стал президентом международного кинофестиваля в Югре

Сербский режиссер Эмир Кустурица стал новым президентом фестиваля кинодебютов "Дух огня", который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске, сообщает департамент... РИА Новости, 14.11.2022

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2022-11-14T12:14

2022-11-14T12:14

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эмир кустурица

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борис хлебников

сергей бондарчук (актер)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица стал новым президентом фестиваля кинодебютов "Дух огня", который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.Арт-директором фестиваля станет российский кинорежиссер и сценарист, автор фильмов "Коктебель" и "Аритмия" Борис Хлебников, новым председателем отборочной комиссии назначен киновед, член академии киноискусства "Ника" и телеакадемии "ТЭФИ" Петр Шепотинник.На фестивале запланировано проведение фотовыставки "Художники кино: от эскиза к фильму", на которой будут представлены произведения художников, работавших с Сергеем Бондарчуком, Владимиром Наумовым, Эльдаром Рязановым, Андреем Тарковским. Также планируются к показу спектакль "Кастинг" театра ДОС, ряд музыкальных проектов. Продолжит работу образовательная площадка, творческая лаборатория "Курс на кино", в которой ученики детских киношкол познают азы профессии.XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года.

https://ria.ru/20221113/panfilov-1831171414.html

ханты-мансийск

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Елена Громова

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