https://ria.ru/20221114/kusturica-1831294083.html
Эмир Кустурица стал президентом международного кинофестиваля в Югре
Эмир Кустурица стал президентом международного кинофестиваля в Югре - РИА Новости, 14.11.2022
Эмир Кустурица стал президентом международного кинофестиваля в Югре
Сербский режиссер Эмир Кустурица стал новым президентом фестиваля кинодебютов "Дух огня", который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске, сообщает департамент... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:14
2022-11-14T12:14
2022-11-14T12:14
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эмир кустурица
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ника
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сергей бондарчук (актер)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица стал новым президентом фестиваля кинодебютов "Дух огня", который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.Арт-директором фестиваля станет российский кинорежиссер и сценарист, автор фильмов "Коктебель" и "Аритмия" Борис Хлебников, новым председателем отборочной комиссии назначен киновед, член академии киноискусства "Ника" и телеакадемии "ТЭФИ" Петр Шепотинник.На фестивале запланировано проведение фотовыставки "Художники кино: от эскиза к фильму", на которой будут представлены произведения художников, работавших с Сергеем Бондарчуком, Владимиром Наумовым, Эльдаром Рязановым, Андреем Тарковским. Также планируются к показу спектакль "Кастинг" театра ДОС, ряд музыкальных проектов. Продолжит работу образовательная площадка, творческая лаборатория "Курс на кино", в которой ученики детских киношкол познают азы профессии.XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, эмир кустурица, ханты-мансийск, ника, борис хлебников, сергей бондарчук (актер), фестиваль "дух огня", эльдар рязанов, андрей тарковский
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Эмир Кустурица, Ханты-Мансийск, НИКА, Борис Хлебников, Сергей Бондарчук (актер), Фестиваль "Дух огня", Эльдар Рязанов, Андрей Тарковский
Эмир Кустурица стал президентом международного кинофестиваля в Югре
Эмир Кустурица стал президентом международного кинофестиваля "Дух огня" в Югре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица стал новым президентом фестиваля кинодебютов "Дух огня", который ежегодно проходит в Ханты-Мансийске, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.
"На заседании организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" утвердили кандидатуру президента — им стал известный режиссер, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица", — говорится в сообщении.
Арт-директором фестиваля станет российский кинорежиссер и сценарист, автор фильмов "Коктебель" и "Аритмия" Борис Хлебников, новым председателем отборочной комиссии назначен киновед, член академии киноискусства "Ника" и телеакадемии "ТЭФИ" Петр Шепотинник.
На фестивале запланировано проведение фотовыставки "Художники кино: от эскиза к фильму", на которой будут представлены произведения художников, работавших с Сергеем Бондарчуком, Владимиром Наумовым, Эльдаром Рязановым, Андреем Тарковским. Также планируются к показу спектакль "Кастинг" театра ДОС, ряд музыкальных проектов. Продолжит работу образовательная площадка, творческая лаборатория "Курс на кино", в которой ученики детских киношкол познают азы профессии.
XXI Международный кинофестиваль "Дух огня" пройдет в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года.