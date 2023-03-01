https://ria.ru/20230301/kusturitsa-1855220191.html

Кустурица попал в больницу с переломом ноги

Кустурица попал в больницу с переломом ноги - РИА Новости, 01.03.2023

Кустурица попал в больницу с переломом ноги

Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T20:27

2023-03-01T20:27

2023-03-01T21:00

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БЕЛГРАД, 1 мар — РИА Новости. Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии.Режиссер уточнил, что сейчас находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Отмечается, что его голос при разговоре был спокойным.В культурно-туристическом комплексе Дрвенград в 250 километрах на юго-запад от Белграда возле границы с Боснией и Герцеговиной всегда дольше задерживается снег и лед. Другое название этого горного района — Мечавник — означает место, где часто бывают метели.

https://ria.ru/20221114/kusturica-1831294083.html

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сербия, культура, новости культуры, эмир кустурица, белград (город), босния