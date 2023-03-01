https://ria.ru/20230301/kusturitsa-1855220191.html
Кустурица попал в больницу с переломом ноги
Кустурица попал в больницу с переломом ноги - РИА Новости, 01.03.2023
Кустурица попал в больницу с переломом ноги
Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T20:27
2023-03-01T20:27
2023-03-01T21:00
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БЕЛГРАД, 1 мар — РИА Новости. Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии.Режиссер уточнил, что сейчас находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Отмечается, что его голос при разговоре был спокойным.В культурно-туристическом комплексе Дрвенград в 250 километрах на юго-запад от Белграда возле границы с Боснией и Герцеговиной всегда дольше задерживается снег и лед. Другое название этого горного района — Мечавник — означает место, где часто бывают метели.
https://ria.ru/20221114/kusturica-1831294083.html
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сербия, культура, новости культуры, эмир кустурица, белград (город), босния
Культура, Сербия, Культура, Новости культуры, Эмир Кустурица, Белград (город), Босния
Кустурица попал в больницу с переломом ноги
Кинорежиссер Кустурица сообщил, что сломал ногу, он сейчас находится в клинике в Сербии