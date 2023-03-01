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Кустурица попал в больницу с переломом ноги - РИА Новости, 01.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:27 01.03.2023 (обновлено: 21:00 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/kusturitsa-1855220191.html
Кустурица попал в больницу с переломом ноги
Кустурица попал в больницу с переломом ноги - РИА Новости, 01.03.2023
Кустурица попал в больницу с переломом ноги
Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T20:27
2023-03-01T21:00
культура
сербия
культура
новости культуры
эмир кустурица
белград (город)
босния
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БЕЛГРАД, 1 мар — РИА Новости. Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии.Режиссер уточнил, что сейчас находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Отмечается, что его голос при разговоре был спокойным.В культурно-туристическом комплексе Дрвенград в 250 километрах на юго-запад от Белграда возле границы с Боснией и Герцеговиной всегда дольше задерживается снег и лед. Другое название этого горного района — Мечавник — означает место, где часто бывают метели.
https://ria.ru/20221114/kusturica-1831294083.html
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сербия, культура, новости культуры, эмир кустурица, белград (город), босния
Культура, Сербия, Культура, Новости культуры, Эмир Кустурица, Белград (город), Босния
Кустурица попал в больницу с переломом ноги

Кинорежиссер Кустурица сообщил, что сломал ногу, он сейчас находится в клинике в Сербии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 1 мар — РИА Новости. Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица сообщил РИА Новости, что сломал правую ногу неподалеку от построенного им поселка Дрвенград в горах на западе Сербии.
«
"Какая ирония судьбы: человек, проведший столько концертов, множество раз поднимавшийся на сцену, пилот вертолета, поскользнулся на обычном промерзлом дереве. Когда я упал, сломал сустав в двух местах, правая нога буквально вывернулась. Хорошо, что рядом оказался человек, которой смог несколько вправить ее", — сказал он.
Режиссер уточнил, что сейчас находится в ортопедическом институте Баница в Белграде. Отмечается, что его голос при разговоре был спокойным.
В культурно-туристическом комплексе Дрвенград в 250 километрах на юго-запад от Белграда возле границы с Боснией и Герцеговиной всегда дольше задерживается снег и лед. Другое название этого горного района — Мечавник — означает место, где часто бывают метели.
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КультураСербияКультураНовости культурыЭмир КустурицаБелград (город)Босния
 
 
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