Фильм-чемпион "Чебурашка 2" возглавил российский кинопрокат вторую неделю

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Триумфатор российского кинопроката "Чебурашка 2" удерживает лидерство вторую неделю подряд, следует из данных портала kinobusiness.com.
На втором месте оказалась кинокартина Сарика Андреасяна "Простоквашино", которая заработала 525,5 миллиона рублей, а на третьем — "Буратино" с 512 миллионами рублей.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый — собрала третий миллиард, а к восьмому обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав четыре миллиарда рублей. Картину посмотрели более девяти миллионов зрителей.
Продолжение истории о любимом персонаже из ящика с апельсинами не только удерживает лидерство в прокате, но и в несколько раз обходит конкурентов: сборы "Чебурашки 2" почти вдвое превысили показатели "Буратино", заработавшего два миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору также нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров не смогли приблизиться к нему даже в сумме. Так, "Буратино" привлек в кинотеатры 3,7 миллиона человек, а "Простоквашино" — четыре миллиона.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Наталья Щукина, Илья Кондратенко, Ева Смирнова. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Фильм производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала "Россия" создавали с участием киностудии "Союзмультфильм", а также при поддержке Фонда кино.
Первую часть кинопохождений знаменитого литературного и анимационного персонажа также снял Дмитрий Дьяченко. Премьера состоялась 1 января 2023 года, и за две недели лента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили семь миллиардов рублей.
