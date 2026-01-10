Чебурашка объединил поколения, заявил продюсер фильма-чемпиона

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Чебурашка - это герой, объединяющий поколения, и призывает вспомнить о вечных ценностях - добре и любви, а миссия фильмов о нем заключается в том, чтобы быть поучительным, полезным и вдохновляющим кино, заявил РИА Новости продюсер фильма лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" Эдуард Илоян.

Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый - собрала третий миллиард, а к восьмому дню обогнала всех конкурентов, кроме первой части франшизы, заработав уже четыре миллиарда рублей. Кроме того, более 8 миллионов зрителей уже посмотрели картину.

"Сегодня Чебурашка – герой, который объединяет поколения. Мы хотим, чтобы сегодняшние мальчишки и девчонки тоже познакомились с замечательным героем нашего детства и сопереживали его новым приключениям, рассказанным языком современного кинематографа", - сказал Илоян.

Он подчеркнул, что Чебурашка – один из главных национальных брендов, он уже по праву может считаться "частью российского культурного ДНК". Истории о нем заставляют заглянуть в глубину души, задуматься о самом главном – об отношении к жизни, семье, своим близким и к самим себе.

"И это миссия фильмов о Чебурашке: быть не столько комедийным, развлекательным аттракционом, сколько поучительным, полезным, вдохновляющим кино. Чебурашка призывает нас посмотреть на себя со стороны и вспомнить о вечных ценностях: о добре и любви. Поэтому фильм "Чебурашка 2" вызывает и смех, и слезы, и будит в зрителях лучшие человеческие чувства – умение сопереживать и дорожить каждым счастливым мгновением с близкими людьми!", - заявил Илоян.

Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" почти вдвое превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего 1,9 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 3,6 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 3,8 миллиона человек).

Картина производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала "Россия" была создана при участии киностудии " Союзмультфильм ", а также при поддержке Фонда кино