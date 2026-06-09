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Игорь Золотовицкий посмертно получил премию "ТЭФИ-2026" - РИА Новости, 09.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:47 09.06.2026 (обновлено: 20:48 09.06.2026)
Игорь Золотовицкий посмертно получил премию "ТЭФИ-2026"

Игорь Золотовицкий посмертно получил премию "ТЭФИ-2026" как лучший актер

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоИгорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Игорь Золотовицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Золотовицкий посмертно стал лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026» в номинации «Лучший актер сериала» за роль в проекте «Улица Шекспира».
  • Церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ-2026» в номинациях категории «Сериалы» прошла во вторник в Москве в Технопарке НТВ.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий посмертно стал лауреатом Национальной телевизионной премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Лучший актер сериала" за роль в проекте "Улица Шекспира", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Церемония награждения лауреатов премии "ТЭФИ-2026" в номинациях категории "Сериалы" проходит во вторник в Москве в Технопарке НТВ.
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Военкор "Известий" Александр Федорчак получил "ТЭФИ-2026" посмертно
8 июня, 23:20
"Лучший актер сериала - Игорь Золотовицкий", - объявил народный артист России Сергей Гармаш, после чего предложил присутствующим почтить память Золотовицкого. Зал встал.
Сериал "Улица Шекспира" произведен продюсерской компанией "Среда" эксклюзивно для онлайн-кинотеатра Okko и выходил в эфире Первого канала. Награду за Золотовицкого получили актриса Елизавета Юрьева, оператор Эдуард Машкович и режиссер Даниил Чащин.
Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ее ректором. В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.
Он скончался 14 января в больнице, ему было 64 года.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") – ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России.
Премия ТЭФИ была учреждена 21 декабря 1994 года российским фондом развития телевидения (с 2001 года - академия российского телевидения) - организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны. В настоящее время в числе учредителей фонда пять организаций - Национальная медиа группа, холдинг "Газпром-медиа", Первый канал, ВГТРК, ТВ Центр.​
Актер Леонид Каневский - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Программа "Следствие вели" с Леонидом Каневским получила премию "ТЭФИ-2026"
8 июня, 22:54
 
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