Режиссер фильма-лидера "Чебурашка 2" назвал героя, достойного своей истории
Режиссер фильма-лидера "Чебурашка 2" назвал героя, достойного своей истории - РИА Новости, 07.01.2026
Режиссер фильма-лидера "Чебурашка 2" назвал героя, достойного своей истории
Кроме главного героя фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" отдельную историю мог бы получить персонаж Сергея Гармаша - Гена, заявил в интервью РИА РИА Новости, 07.01.2026
Режиссер фильма-лидера "Чебурашка 2" назвал героя, достойного своей истории
Дьяченко: крокодил Гена из "Чебурашки 2" мог бы получить отдельную историю
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Кроме главного героя фильма-лидера российского кинопроката "Чебурашка 2" отдельную историю мог бы получить персонаж Сергея Гармаша - Гена, заявил в интервью РИА Новости режиссер Дмитрий Дьяченко.
Покоривший сердца миллионов зрителей фильм "Чебурашка 2" вышел в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день показов, на пятый - собрала уже третий миллиард. Кроме того, более 6 миллионов зрителей уже посмотрели картину.
"У нас прекрасно получились герои в прошлом… Наверное, с ними можно было сделать какую-то отдельную историю, но это уже будет кино без Чебурашки
, потому что в прошлом Чебурашки не было. Это была бы история про Гену и его характер", - отметил Дьяченко
.
Режиссер подчеркнул, что молодые герои вышли интересными благодаря обаянию самих актеров: молодого Гену исполнил Артем Быстров, его жену Любу - Марина Коняшкина, а молодого Валеру сыграл Виктор Добронравов
.
Продолжение истории про любимого персонажа из ящика с апельсинами Чебурашки не только удерживает лидерство в прокате, но и в разы обходит конкурентов по новогодней битве: так, кассовые сборы "Чебурашки 2" более чем на миллиард рублей превышают показатели фильма "Буратино", заработавшего 1,4 миллиарда рублей. В количестве зрителей ушастому триумфатору так же нет равных: ближайшие конкуренты в тройке лидеров проката даже в сумме не смогли приблизиться к аудитории "Чебурашки 2" ("Буратино" привлек в кинотеатры 2,7 миллиона посетителей, а "Простоквашино" - 2,8 миллиона человек).
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш
, Елена Яковлева
, Федор Добронравов
, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов.
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России
и других странах СНГ
превысили 7 миллиардов рублей.