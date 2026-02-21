Фильм-чемпион "Чебурашка 2" собрал в кинопрокате более 6 миллиардов рублей

"Общие сборы - 6 000 073 409 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.

В новогодние праздники ежедневно фильм посещало порядка миллиона человек. По данным ЕАИС, сиквел "Чебурашки" посмотрели более 11,7 миллионов зрителей.