https://ria.ru/20230722/daydzhest-1885555301.html

Важное в туризме за неделю: теракт на Крымском мосту и болезнь в Египте

Важное в туризме за неделю: теракт на Крымском мосту и болезнь в Египте - РИА Новости, 22.07.2023

Важное в туризме за неделю: теракт на Крымском мосту и болезнь в Египте

Эта неделя началась с катастрофы – в ночь на понедельник, 17 июля, произошел теракт на Крымском мосту. Два человека погибли, движение – автомобильное,... РИА Новости, 22.07.2023

2023-07-22T07:07

2023-07-22T07:07

2023-07-22T07:07

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Эта неделя началась с катастрофы – в ночь на понедельник, 17 июля, произошел теракт на Крымском мосту. Два человека погибли, движение – автомобильное, железнодорожное – остановилось. В Египте зафиксировали "неизвестное" заболевание. Крупный игрок рынка объявил о приостановке деятельности, ущерб клиентам предварительно оценивается в 80 миллионов рублей. Но есть одна хорошая новость: туроператорам обнулили НДС. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник, 17 июля, совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара – жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.Движение по мосту прекратилось полностью: многокилометровые пробки, застрявшие без еды, воды, жилья туристы. Многие средства размещения по обеим сторонам моста выразили готовность размещать людей, были развернуты мобильные пункты.Заработал паром, он начал принимать легковые автомобили. Сначала открылось железнодорожное сообщение, но поезда следовали с опозданием, дальше без задержек. Автомобили пустили в реверсивном режиме, потом движение восстановилось. Но, например, 20 июля снова прекратилось из-за воздушной тревоги, а после его запустили вновь.На середину дня пятницы, 21 июля, по данным РИА Новости Крым, в очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств. Со стороны Керчи стоят 700 машин, ожидание около трех часов. Ситуация отслеживается онлайн.Кроме того, 17 июля, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания. По данным АТОР, на туристов это никак не повлияло, отказов от поездок нет, да и в аэропорту новая формальность – лишь заполнение анкеты. Да и в Египте заявили, что опасности распространения "неизвестной болезни" нет.Турцию, как и страны Европы, например, Испанию, Рим, накрыла аномальная жара. Туристы делятся секретами, как от нее спастись.На Бали вновь озаботились поведением путешественников. Власти Индонезии создали целевую группу для борьбы с недобросовестными туристами на острове - Bali Becik ("Улучшенный Бали"). Ее задача - пресекать попытки иностранных гостей нарушить региональные правила и нормы.При этом, как заявил профессор факультета туризма Университета Удаяна на Бали доктор Ньоман Сукмарида, репутация российских туристов постепенно восстанавливается после нескольких кризисных месяцев.В России крупный туроператор "Веди Групп", проработавший более 20 лет на рынке, объявил об остановке деятельности. Эксперты прогнозируют, что не все его клиенты смогут вернуть деньги за несостоявшиеся путешествия.Из-за санкций карты Union Pay "Тинькофф банка" перестали работать за рубежом с 21 июля.Хорошие новости, несмотря на печальную повестку дня, тоже были. Так, Госдума приняла закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. По оценкам экспертов, они могут подешеветь на восемь-десять процентов.Кроме того, четыре новых туристских маршрута получили статус национальных. Они пролегают в Свердловской и Нижегородской областях, Петербурге и Дагестане.Ну а если говорить о статистике, то Кубань приняла свыше четырех миллионов туристов лишь за первую половину лета.

https://ria.ru/20230721/otdykh-1885399792.html

https://ria.ru/20230720/turizm-1885335047.html

египет

республика крым

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор), госдума рф, египет, республика крым, турция, крымский мост