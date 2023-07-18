https://ria.ru/20230718/krym-1884847787.html

Все поезда в Крым следуют по расписанию

Все поезда в Крым следуют по расписанию - РИА Новости, 18.07.2023

Все поезда в Крым следуют по расписанию

Все поезда на сообщении с Крымом сейчас следуют по расписанию, предпосылок для новых опозданий нет, сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:17

2023-07-18T13:17

2023-07-18T13:19

туризм

новости - туризм

чп на крымском мосту

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874574256_0:141:3230:1958_1920x0_80_0_0_fb8ca6cf2089f84c842b87106b840cb0.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Все поезда на сообщении с Крымом сейчас следуют по расписанию, предпосылок для новых опозданий нет, сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале. "Все поезда "Таврия", задержанные 17 июля в Крыму, прибыли на конечные станции или введены в график... Все поезда сейчас следуют по расписанию. Предпосылки для новых опозданий отсутствуют", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что сегодня до станций назначения доехали поезда №177/178 Симферополь – Москва (прибытие в Москву в 12.08 с задержкой 2 часа 29 минут), №91/92 Севастополь – Москва (прибытие в Москву в 12.12 с задержкой 3 часа 49 минут). "Из Керчи оба поезда отправились с задержкой 4 часа 18 минут и 5 часов 26 минут соответственно. Таким образом, в пути удалось сократить опоздание почти на два часа", - добавили в Минтрансе.Поезда по направлению "в Крым" добрались до станций назначения еще вчера.Кроме того, были введены в график поезда №175/176 Симферополь – Москва и №183/184 Севастополь – Мурманск.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.Железнодорожное сообщение по мосту было возобновлено около 08.50 мск понедельника, паромная переправа заработала в этот же день в 10.00.

https://ria.ru/20230717/most-1884705584.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, чп на крымском мосту, республика крым