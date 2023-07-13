https://ria.ru/20230713/puteshestviya-1884062776.html

Крупный туроператор объявил о прекращении деятельности

Крупный туроператор объявил о прекращении деятельности - РИА Новости, 13.07.2023

Крупный туроператор объявил о прекращении деятельности

Крупный туроператор "Веди Групп", проработавший более 20 лет на российском рынке, объявил об остановке деятельности, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:07

2023-07-13T19:07

2023-07-13T19:07

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Крупный туроператор "Веди Групп", проработавший более 20 лет на российском рынке, объявил об остановке деятельности, сообщается на сайте компании.Причина – "невозможность исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта"."События последних трех лет исчерпали все наши ресурсы. Из-за целого ряда внешних обстоятельств – пандемии, отсутствия авиасообщения со странами ЕС, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют сделало невозможным дальнейшую борьбу", – говорится в релизе.Фирма приносит извинения туристам, коллегам и партнерам.Компания сообщает, что продолжитработу, "пока не будут улажены все формальности с выплатой страхового возмещения". Список документов и порядок их подачи для получения страховой выплаты, а также сроки представления документов будут сообщены дополнительно.Агентов просят ознакомиться с информацией в личных кабинетах, которая появится 14 июля.

https://ria.ru/20230713/izrail-1883817423.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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