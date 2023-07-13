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Крупный туроператор объявил о прекращении деятельности - РИА Новости, 13.07.2023
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Туризм
 
19:07 13.07.2023
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Крупный туроператор объявил о прекращении деятельности
Крупный туроператор объявил о прекращении деятельности - РИА Новости, 13.07.2023
Крупный туроператор объявил о прекращении деятельности
Крупный туроператор "Веди Групп", проработавший более 20 лет на российском рынке, объявил об остановке деятельности, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:07
2023-07-13T19:07
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
евросоюз
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Крупный туроператор "Веди Групп", проработавший более 20 лет на российском рынке, объявил об остановке деятельности, сообщается на сайте компании.Причина – "невозможность исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта"."События последних трех лет исчерпали все наши ресурсы. Из-за целого ряда внешних обстоятельств – пандемии, отсутствия авиасообщения со странами ЕС, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют сделало невозможным дальнейшую борьбу", – говорится в релизе.Фирма приносит извинения туристам, коллегам и партнерам.Компания сообщает, что продолжитработу, "пока не будут улажены все формальности с выплатой страхового возмещения". Список документов и порядок их подачи для получения страховой выплаты, а также сроки представления документов будут сообщены дополнительно.Агентов просят ознакомиться с информацией в личных кабинетах, которая появится 14 июля.
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туризм, новости - туризм, туристы, евросоюз
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Евросоюз
Крупный туроператор объявил о прекращении деятельности

Туроператор "Веди Групп" объявил о прекращении деятельности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосетители выбирают тур в туристическом агентстве Cheaptrip.
Посетители выбирают тур в туристическом агентстве Cheaptrip. - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Крупный туроператор "Веди Групп", проработавший более 20 лет на российском рынке, объявил об остановке деятельности, сообщается на сайте компании.
Причина – "невозможность исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта".
"События последних трех лет исчерпали все наши ресурсы. Из-за целого ряда внешних обстоятельств – пандемии, отсутствия авиасообщения со странами ЕС, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют сделало невозможным дальнейшую борьбу", – говорится в релизе.
Фирма приносит извинения туристам, коллегам и партнерам.
Компания сообщает, что продолжитработу, "пока не будут улажены все формальности с выплатой страхового возмещения". Список документов и порядок их подачи для получения страховой выплаты, а также сроки представления документов будут сообщены дополнительно.
Агентов просят ознакомиться с информацией в личных кабинетах, которая появится 14 июля.
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