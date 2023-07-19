https://ria.ru/20230719/kuban-1885181286.html

Кубань приняла свыше четырех миллионов туристов за первую половину лета

Кубань приняла свыше четырех миллионов туристов за первую половину лета - РИА Новости, 19.07.2023

Кубань приняла свыше четырех миллионов туристов за первую половину лета

Краснодарский край принял 4,1 миллиона отдыхающих за первую половину летнего курортного сезона, турпоток сохраняется на уровне прошлого года, сообщают в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T22:40

2023-07-19T22:40

2023-07-19T22:40

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Краснодарский край принял 4,1 миллиона отдыхающих за первую половину летнего курортного сезона, турпоток сохраняется на уровне прошлого года, сообщают в пресс-службе администрации Кубани. "За первую половину летнего курортного сезона Краснодарский край принял 4,1 миллионов отдыхающих. Всего с начала года на курортах Краснодарского края отдохнуло 7,8 миллионов человек", - говорится в сообщении. По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаила Зарицкого, турпоток сохраняется на уровне прошлого года. Курорты Черноморского побережья заполнены на 87%, Азовского на 80%. Загрузка в степных и предгорных территориях составляет порядка 50%. "До конца лета примем еще более 4,5 миллиона отдыхающих. В предгорных районах загрузка в течение лета остается стабильной. А вот на морских курортах ожидаем дополнительного увеличения турпотока в ближайший месяц", - добавил Зарицкий. Он отмечает, что пик летнего сезона еще впереди. На побережье наибольшее число отдыхающих ожидают во второй половине июля и в августе. По итогам 2022 года курорты Краснодарского края приняли рекордные 17,4 миллиона человек, более девяти миллионов из них посетили край в летние месяцы.

https://ria.ru/20230719/kuban-1885177493.html

краснодарский край

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краснодарский край