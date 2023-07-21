Рейтинг@Mail.ru
На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами - РИА Новости, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:17 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/bali-1885421905.html
На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами
На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами - РИА Новости, 21.07.2023
На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами
Главное управление иммиграции министерства юстиции и прав человека Индонезии создало целевую группу Bali Becik ("Улучшенный Бали"), которой поручено пресекать... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:17
2023-07-21T10:17
туризм
новости - туризм
бали
индонезия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838178001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4693a85c13e5370599a948bfa6374fe0.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Главное управление иммиграции министерства юстиции и прав человека Индонезии создало целевую группу Bali Becik ("Улучшенный Бали"), которой поручено пресекать попытки иностранных туристов нарушить региональные правила и нормы, сообщает индонезийский журнал Tempo. Жители курортного острова теперь смогут сообщить об иностранцах, проявляющих неуважительное и незаконное поведение, по специальному номеру горячей линии. Комиссия будет действовать до 31 декабря 2023 года. В нее войдут представители главного иммиграционного управления, балийского отдела министерства юстиции и прав человека, иммиграционного управления Денпасара, иммиграционного управления Сингараджи и денпасарского центра содержания под стражей. "Основная проблема, связанная с иностранцами на Бали, – это большое количество бюджетных туристов, которые часто создают проблемы. Поскольку остров относится к категории дешевых направлений, он привлекает путешественников практически без гроша в кармане", – заявил глава иммиграционной службы курортного острова Сильми Карим. Он также выразил надежду на то, что целевая группа Bali Becik сократит количество нарушений законов и норм, совершаемых иностранными гражданами. "Комиссия намерена ежемесячно запускать 100 операций по иммиграционному контролю", – добавил Карим. По данным министерства юстиции и прав человека Индонезии, с января по июнь 2023 года 163 иностранца были депортированы за несоблюдение действующих в государстве законов и правил.
https://ria.ru/20230720/bali-1885250978.html
бали
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838178001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce58eace04c92bbb51433bc7e998d61c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, бали, индонезия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, Туризм
На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами

Власти Индонезии создали целевую группу для борьбы с недобросовестными туристами на Бали

© Фото : Unsplash / Artem BeliaikinДорожное движение на Бали
Дорожное движение на Бали - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© Фото : Unsplash / Artem Beliaikin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Главное управление иммиграции министерства юстиции и прав человека Индонезии создало целевую группу Bali Becik ("Улучшенный Бали"), которой поручено пресекать попытки иностранных туристов нарушить региональные правила и нормы, сообщает индонезийский журнал Tempo.
Жители курортного острова теперь смогут сообщить об иностранцах, проявляющих неуважительное и незаконное поведение, по специальному номеру горячей линии.
Комиссия будет действовать до 31 декабря 2023 года. В нее войдут представители главного иммиграционного управления, балийского отдела министерства юстиции и прав человека, иммиграционного управления Денпасара, иммиграционного управления Сингараджи и денпасарского центра содержания под стражей.
"Основная проблема, связанная с иностранцами на Бали, – это большое количество бюджетных туристов, которые часто создают проблемы. Поскольку остров относится к категории дешевых направлений, он привлекает путешественников практически без гроша в кармане", – заявил глава иммиграционной службы курортного острова Сильми Карим.
Он также выразил надежду на то, что целевая группа Bali Becik сократит количество нарушений законов и норм, совершаемых иностранными гражданами.
"Комиссия намерена ежемесячно запускать 100 операций по иммиграционному контролю", – добавил Карим.
По данным министерства юстиции и прав человека Индонезии, с января по июнь 2023 года 163 иностранца были депортированы за несоблюдение действующих в государстве законов и правил.
Туристы покупают сувениры на Бали - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Эксперт: репутация российских туристов на Бали постепенно восстанавливается
Вчера, 12:19
 
ТуризмНовости - ТуризмБалиИндонезияТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала