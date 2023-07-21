https://ria.ru/20230721/bali-1885421905.html

На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами

На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами - РИА Новости, 21.07.2023

На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами

Главное управление иммиграции министерства юстиции и прав человека Индонезии создало целевую группу Bali Becik ("Улучшенный Бали"), которой поручено пресекать... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T10:17

2023-07-21T10:17

2023-07-21T10:17

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Главное управление иммиграции министерства юстиции и прав человека Индонезии создало целевую группу Bali Becik ("Улучшенный Бали"), которой поручено пресекать попытки иностранных туристов нарушить региональные правила и нормы, сообщает индонезийский журнал Tempo. Жители курортного острова теперь смогут сообщить об иностранцах, проявляющих неуважительное и незаконное поведение, по специальному номеру горячей линии. Комиссия будет действовать до 31 декабря 2023 года. В нее войдут представители главного иммиграционного управления, балийского отдела министерства юстиции и прав человека, иммиграционного управления Денпасара, иммиграционного управления Сингараджи и денпасарского центра содержания под стражей. "Основная проблема, связанная с иностранцами на Бали, – это большое количество бюджетных туристов, которые часто создают проблемы. Поскольку остров относится к категории дешевых направлений, он привлекает путешественников практически без гроша в кармане", – заявил глава иммиграционной службы курортного острова Сильми Карим. Он также выразил надежду на то, что целевая группа Bali Becik сократит количество нарушений законов и норм, совершаемых иностранными гражданами. "Комиссия намерена ежемесячно запускать 100 операций по иммиграционному контролю", – добавил Карим. По данным министерства юстиции и прав человека Индонезии, с января по июнь 2023 года 163 иностранца были депортированы за несоблюдение действующих в государстве законов и правил.

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