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На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами
На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами - РИА Новости, 21.07.2023
На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами
Главное управление иммиграции министерства юстиции и прав человека Индонезии создало целевую группу Bali Becik ("Улучшенный Бали"), которой поручено пресекать... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:17
2023-07-21T10:17
2023-07-21T10:17
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Главное управление иммиграции министерства юстиции и прав человека Индонезии создало целевую группу Bali Becik ("Улучшенный Бали"), которой поручено пресекать попытки иностранных туристов нарушить региональные правила и нормы, сообщает индонезийский журнал Tempo. Жители курортного острова теперь смогут сообщить об иностранцах, проявляющих неуважительное и незаконное поведение, по специальному номеру горячей линии. Комиссия будет действовать до 31 декабря 2023 года. В нее войдут представители главного иммиграционного управления, балийского отдела министерства юстиции и прав человека, иммиграционного управления Денпасара, иммиграционного управления Сингараджи и денпасарского центра содержания под стражей. "Основная проблема, связанная с иностранцами на Бали, – это большое количество бюджетных туристов, которые часто создают проблемы. Поскольку остров относится к категории дешевых направлений, он привлекает путешественников практически без гроша в кармане", – заявил глава иммиграционной службы курортного острова Сильми Карим. Он также выразил надежду на то, что целевая группа Bali Becik сократит количество нарушений законов и норм, совершаемых иностранными гражданами. "Комиссия намерена ежемесячно запускать 100 операций по иммиграционному контролю", – добавил Карим. По данным министерства юстиции и прав человека Индонезии, с января по июнь 2023 года 163 иностранца были депортированы за несоблюдение действующих в государстве законов и правил.
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Туризм, Новости - Туризм, Бали, Индонезия, Туризм
На Бали создали группу для борьбы с недобросовестными туристами
Власти Индонезии создали целевую группу для борьбы с недобросовестными туристами на Бали
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Главное управление иммиграции министерства юстиции и прав человека Индонезии создало целевую группу Bali Becik ("Улучшенный Бали"), которой поручено пресекать попытки иностранных туристов нарушить региональные правила и нормы, сообщает
индонезийский журнал Tempo.
Жители курортного острова теперь смогут сообщить об иностранцах, проявляющих неуважительное и незаконное поведение, по специальному номеру горячей линии.
Комиссия будет действовать до 31 декабря 2023 года. В нее войдут представители главного иммиграционного управления, балийского отдела министерства юстиции и прав человека, иммиграционного управления Денпасара, иммиграционного управления Сингараджи и денпасарского центра содержания под стражей.
"Основная проблема, связанная с иностранцами на Бали, – это большое количество бюджетных туристов, которые часто создают проблемы. Поскольку остров относится к категории дешевых направлений, он привлекает путешественников практически без гроша в кармане", – заявил глава иммиграционной службы курортного острова Сильми Карим.
Он также выразил надежду на то, что целевая группа Bali Becik сократит количество нарушений законов и норм, совершаемых иностранными гражданами.
"Комиссия намерена ежемесячно запускать 100 операций по иммиграционному контролю", – добавил Карим.
По данным министерства юстиции и прав человека Индонезии, с января по июнь 2023 года 163 иностранца были депортированы за несоблюдение действующих в государстве законов и правил.
Эксперт: репутация российских туристов на Бали постепенно восстанавливается