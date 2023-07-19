https://ria.ru/20230719/turtsiya-1885105825.html

Туристы в Турции рассказали, как спасаются от аномальной жары

Туристы в Турции рассказали, как спасаются от аномальной жары - РИА Новости, 19.07.2023

Туристы в Турции рассказали, как спасаются от аномальной жары

Новая волна "африканской" жары надолго захватила турецкие курорты и города, не обойдя стороной и Стамбул, туристы рассказали РИА Новости, какие способы помогают РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:26

2023-07-19T17:26

2023-07-19T17:26

новости - туризм

анталья (провинция)

турция

стамбул

туризм

туризм

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СТАМБУЛ, 19 июл – РИА Новости. Новая волна "африканской" жары надолго захватила турецкие курорты и города, не обойдя стороной и Стамбул, туристы рассказали РИА Новости, какие способы помогают им пережить аномальные температуры и не получить солнечный удар. Спасение в водеСогласно прогнозу синоптиков, начиная со среды в Стамбуле ожидается температура около 35 градусов, продлится она как минимум до конца недели. В Анталье – порядка 41-43 градусов, такие же показатели будут на юго-востоке страны на границе с Сирией и Ираком. В Анталье, Мармарисе, Бодруме и на других курортах жара выше 40 градусов держится уже вторую неделю, ночные температуры не опускаются ниже 30. "Когда можно часто плавать, жара переносится гораздо легче, поэтому в выходные мы весь день стараемся проводить на пляже, а в будни купаемся рано утром, пока еще не жарко", – рассказала Елена, отдыхающая на курорте Каш в провинции Анталья. "Когда едешь на мотоцикле, ощущение, будто ты в бане и на тебя машут вениками, воздух обжигает как огонь. Даже ночью горячие потоки", – так она описала свои ощущения в эти жаркие дни. Советы бывалыхТуристка из Баку Нигяр, приехавшая на отдых не впервые, поделилась с РИА Новости советами, как правильно распределить день в таком климате. "Изначально выбираю такую локацию, чтобы было и море, и горы. В таких местах вечерами бывает достаточно прохладно, что дает возможность спокойно наслаждаться прогулками и посиделками в ресторанах. Утром стараюсь вставать рано и ходить на пляж, чтобы не сильно оставаться под солнцем и плескаться в прохладном море. После принимать охлаждающий душ и выбирать локацию так, чтобы можно было укрыться от злой дневной жары", – рассказала Нигяр. По ее словам, пик жары она проводит в торговых центрах или помещениях с кондиционерами, избегая прогулок с 12 до 16 часов. "К вечеру, когда спадет жара, а вы придете в номер отеля, можно собраться в прекрасный ресторан и получить огромное удовольствие от колорита турецкой кухни и музыки", – рассказала Нигяр. По ее словам, важно уделять внимание еде и напиткам. "Нужно немного отойти от всеми любимой колы и попробовать освежающий айран", – рассказала она. Немаловажно иметь подходящие головные уборы ввиду того, что УФ-индекс в эти дни достигает 10-11 баллов, что грозит солнечным ударом. К субботе 22 июля ожидается, что температура на западе на границе с Болгарией превысит 40 градусов, в черноморском регионе – около 30 градусов, в центре страны - порядка 35 градусов. Максимальная температура около 43-45 градусов к субботе ожидается в провинциях Анталья, Айдын, Маниса, Килис, Шанлыурфа, Адыяман. Из-за аномальной жары в Турции обновляются рекорды потребления электроэнергии, ежедневно возникают многочисленные лесные пожары.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

анталья (провинция)

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новости - туризм, анталья (провинция), турция, стамбул, туризм