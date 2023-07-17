https://ria.ru/20230717/pereprava-1884675117.html
Три парома вместимостью до 200 машин работают на Керченской переправе
Три парома вместимостью до 200 машин работают на Керченской переправе - РИА Новости, 17.07.2023
Три парома вместимостью до 200 машин работают на Керченской переправе
Три парома общей вместимостью до 200 легковых машин работают на данный момент на Керченской паромной переправе, сообщил РИА новости представитель переправы. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:31
2023-07-17T15:31
2023-07-17T15:31
туризм
республика крым
керченская паромная переправа
крымский мост
чп на крымском мосту
новости - туризм
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КЕРЧЬ, 17 июл - РИА Новости. Три парома общей вместимостью до 200 легковых машин работают на данный момент на Керченской паромной переправе, сообщил РИА новости представитель переправы. Первые легковые автомобили начали допускаться к площадке для загрузки на паромы в порту "Крым" в Керчи примерно в 14.00. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Керченская паромная переправа будет запущена в ближайшее время, все паромы готовы. "На паромной переправе сейчас работают три парома суммарной вместимостью до 200 легковых машин", - сказал собеседник агентства. По данным на 15.00, паромы с легковыми машинами пока не отправлялись, идут досмотровые мероприятия и накопление машин для их загрузки, пояснил представитель переправы. Все машины – и легковые, и грузовые - перемещаются с берега на берег бесплатно, отметил он. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/krym-1884593676.html
https://ria.ru/20230717/krym-1884659498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, керченская паромная переправа, крымский мост, чп на крымском мосту, новости - туризм
Туризм, Республика Крым, Керченская паромная переправа, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Новости - Туризм
Три парома вместимостью до 200 машин работают на Керченской переправе
Три парома вместимостью до 200 легковых автомобилей работают на Керченской переправе