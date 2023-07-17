https://ria.ru/20230717/krym-1884572206.html
В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов
В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов - РИА Новости, 17.07.2023
В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов
В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения (ПВР) для туристов, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив, сообщил советник главы... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:36
2023-07-17T11:36
2023-07-17T11:36
туризм
новости - туризм
феодосия
керчь
керченский пролив
олег крючков
чп на крымском мосту
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения (ПВР) для туристов, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. "В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения", - написал Крючков. По его словам, в Феодосии 16 пансионатов, гостиниц и турбаз готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив, их обеспечат питанием. Часть пансионатов и гостиниц продлили срок пребывания туристов, перенеся их отъезд на более позднюю дату. В Керчи принимают туристов 18 ПВР. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Работа Керченской паромной переправы, приостановленная в ночь на 17 июля до особых распоряжений, была возобновлена в 10.00. По Крымскому мосту вновь ходят поезда, автомобильного движения пока нет.
https://ria.ru/20230717/turisty-1884538033.html
https://ria.ru/20230717/most-1884554975.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, феодосия, керчь, керченский пролив, олег крючков, чп на крымском мосту, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Феодосия, Керчь, Керченский пролив, Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов
Советник Аксенова Крючков: 16 ПВР в Феодосии и 18 в Керчи готовы принять до 600 туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости.
В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения (ПВР) для туристов, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале
.
"В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения", - написал Крючков.
Турфирмы готовят туристам альтернативы Крыму для проведения отдыха
По его словам, в Феодосии 16 пансионатов, гостиниц и турбаз готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив, их обеспечат питанием. Часть пансионатов и гостиниц продлили срок пребывания туристов, перенеся их отъезд на более позднюю дату.
В Керчи принимают туристов 18 ПВР.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев
в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Работа Керченской паромной переправы, приостановленная в ночь на 17 июля до особых распоряжений, была возобновлена в 10.00. По Крымскому мосту вновь ходят поезда, автомобильного движения пока нет.
В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост