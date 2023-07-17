https://ria.ru/20230717/krym-1884572206.html

В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов

В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов - РИА Новости, 17.07.2023

В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов

В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения (ПВР) для туристов, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив, сообщил советник главы... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T11:36

2023-07-17T11:36

2023-07-17T11:36

туризм

новости - туризм

феодосия

керчь

керченский пролив

олег крючков

чп на крымском мосту

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. В Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения (ПВР) для туристов, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. "В Феодосии и Керчи развернуты 34 пункта временного размещения", - написал Крючков. По его словам, в Феодосии 16 пансионатов, гостиниц и турбаз готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив, их обеспечат питанием. Часть пансионатов и гостиниц продлили срок пребывания туристов, перенеся их отъезд на более позднюю дату. В Керчи принимают туристов 18 ПВР. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Работа Керченской паромной переправы, приостановленная в ночь на 17 июля до особых распоряжений, была возобновлена в 10.00. По Крымскому мосту вновь ходят поезда, автомобильного движения пока нет.

https://ria.ru/20230717/turisty-1884538033.html

https://ria.ru/20230717/most-1884554975.html

феодосия

керчь

керченский пролив

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, феодосия, керчь, керченский пролив, олег крючков, чп на крымском мосту, республика крым