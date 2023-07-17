https://ria.ru/20230717/krym-1884642910.html

Названо число поездов, следующих с задержками в Крым и обратно

Названо число поездов, следующих с задержками в Крым и обратно - РИА Новости, 17.07.2023

Названо число поездов, следующих с задержками в Крым и обратно

Всего 12 поездов задерживаются в настоящее время на сообщении с Крымским полуостровом: восемь – в Крым и четыре – обратно, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:50

2023-07-17T13:50

2023-07-17T13:50

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Всего 12 поездов задерживаются в настоящее время на сообщении с Крымским полуостровом: восемь – в Крым и четыре – обратно, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". "Обновленная информация о задержках поездов по состоянию на 12.30. В Крым: поезд №396 "Волгоград - Симферополь" ... №174 "Москва – Евпатория" ... поезд № 99 "Ростов - Симферополь" ... поезд №177"Москва - Симферополь" ... поезд №028 "Москва – Симферополь" ... поезд №179 "СПб - Евпатория" ... поезд №184 "Мурманск-Севастополь" с прицепной группой "Архангельск/Обозерская – Севастополь" ... поезд №175"Москва - Симферополь" ... Из Крыма: поезд №178 "Симферополь - Москва" ... поезд №092 "Севастополь - Москва" ... поезд №176 "Симферополь - Москва" ... поезд №183 "Севастополь-Мурманск" с прицепной группой "Севастополь-Архангельск/Обозерская", – сообщает перевозчик. Задержки, по данным перевозчика, по состоянию на 12.30 составляли от одного до более пяти часов. "Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться", – говорят в компании "Гранд Сервис Экспресс". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 мск оно было возобновлено.

https://ria.ru/20230717/krym-1884595812.html

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