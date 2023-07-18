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Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме - РИА Новости, 18.07.2023
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00:49 18.07.2023 (обновлено: 08:54 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/most-1884763022.html
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме - РИА Новости, 18.07.2023
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T00:49
2023-07-18T08:54
чп на крымском мосту
общество
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь", — написал Хуснуллин.Он отметил, что подготовить инфраструктурный объект к запуску удалось в кратчайшие сроки. По словам вице-премьера, предварительная диагностика конструкций пролетных строений подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение."Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали", — добавил Хуснуллин.Также организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, после ремонта его полностью восстановят, заключил вице-премьер.Корреспондент РИА Новости убедился, что движение на большей части Крымского моста идет по двум полосам, в реверсивном режиме машины едут лишь у разрушенного участка.В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на мосту через Керченский пролив. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы. НАК возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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чп на крымском мосту, общество, россия, марат хуснуллин
ЧП на Крымском мосту, Общество, Россия, Марат Хуснуллин
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме

Вице-премьер Хуснуллин: движение машин по Крымскому мосту пустили в реверсивном режиме

© Национальный антитеррористический комитетПовреждение Крымского моста
Повреждение Крымского моста
© Национальный антитеррористический комитет
Повреждение Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь", — написал Хуснуллин.
Он отметил, что подготовить инфраструктурный объект к запуску удалось в кратчайшие сроки. По словам вице-премьера, предварительная диагностика конструкций пролетных строений подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение.
«
"Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали", — добавил Хуснуллин.
Также организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, после ремонта его полностью восстановят, заключил вице-премьер.
Корреспондент РИА Новости убедился, что движение на большей части Крымского моста идет по двум полосам, в реверсивном режиме машины едут лишь у разрушенного участка.
В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на мосту через Керченский пролив. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы. НАК возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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