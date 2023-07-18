https://ria.ru/20230718/most-1884763022.html

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме - РИА Новости, 18.07.2023

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T00:49

2023-07-18T00:49

2023-07-18T08:54

чп на крымском мосту

общество

россия

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884671834_0:0:1991:1120_1920x0_80_0_0_aec4156cfbaa8c4cc1695d6f30f8508e.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в Telegram-канале."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь", — написал Хуснуллин.Он отметил, что подготовить инфраструктурный объект к запуску удалось в кратчайшие сроки. По словам вице-премьера, предварительная диагностика конструкций пролетных строений подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение."Разработана временная схема организации дорожного движения по мосту. Перед тем, как принять решение о возможности открытия движения, пролет дополнительно испытали", — добавил Хуснуллин.Также организовано искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, после ремонта его полностью восстановят, заключил вице-премьер.Корреспондент РИА Новости убедился, что движение на большей части Крымского моста идет по двум полосам, в реверсивном режиме машины едут лишь у разрушенного участка.В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на мосту через Керченский пролив. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы. НАК возложил ответственность за произошедшее на украинских боевиков, совершивших атаку с помощью двух надводных беспилотников. СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20230717/uscherb-1884742360.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чп на крымском мосту, общество, россия, марат хуснуллин