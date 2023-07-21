https://ria.ru/20230721/turoperator-1885542010.html

Эксперты: деньги после банкротства "Веди Групп" вернут не всем клиентам

Эксперты: деньги после банкротства "Веди Групп" вернут не всем клиентам - РИА Новости, 21.07.2023

Эксперты: деньги после банкротства "Веди Групп" вернут не всем клиентам

На страховые выплаты по зарубежным турам, купленным в компании "Веди Групп", по формальным признакам могут рассчитывать не все клиенты ушедшего с рынка... РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-21T16:24

2023-07-21T16:24

2023-07-21T17:25

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. На страховые выплаты по зарубежным турам, купленным в компании "Веди Групп", по формальным признакам могут рассчитывать не все клиенты ушедшего с рынка туроператора, сообщает TourDom.ru.По данным издания, лишь у ООО "Веди Групп Урал" есть фингарантии по выездному туризму (договор с "АльфаСтрахованием"), а также фонд персональной ответственности в "Турпомощи" (ФПО). Остается открытым вопрос, примет ли "АльфаСтрахование" заявления от туристов, ранее заказавших туры за границу у двух других юрлиц компании ("Веди Групп" и "Веди Клуб"), так как сейчас их страховки распространяются только на внутренний туризм."По закону страховку выплачивают в том случае, если к невозможности оказания туруслуг привело прекращение деятельности туроператора", – пояснил юрист Игорь Косицын. Поэтому формально ее не должны получить туристы, купившие в 2019–2020 году так называемые ковидные туры, которые не состоялись по другой причине – из-за пандемии коронавируса. К тому же договоры по этим турам могли быть заключены с другими юрлицами туроператора, которые на данный момент не имеют фингарантий по выездному туризму.Таким образом, на страховые выплаты уверенно могут претендовать клиенты "Веди Групп Урал", кто не смог улететь на отдых в период действия договора с "АльфаСтрахованием", а также те, кто заключил с этим туроператором допсоглашение на перебронирование по "ковидным" турам.При этом Игорь Косицын напомнил, что в 2018 году после банкротства "РоссТур" одна известная страховая компания отказала многим его клиентам из-за неправильного указания туроператора в договоре. "Позже туристы оспорили это решение в суде, получили выплаты с неустойками и штрафами, в связи с чем страховщик понес большие дополнительные убытки", – уточнил эксперт. С тех пор, по его словам, страховые компании предпочитают не отказывать туристам по формальным признакам. "В частности, по “Музенидису” выплаты сразу произвели всем, несмотря на то что там тоже было несколько юрлиц", – напомнил он.Правда, общий объем задолженности группы компаний "Веди" перед туристами оценивается в 80 миллионов рублей. Гражданская ответственность ООО "Веди Групп Урал" по выездному туризму застрахована в "АльфаСтраховании" на сумму 10 миллионов рублей, размер фингарантий по внутреннему туризму у "Веди Групп" и "Веди Клуб" – по 500 тысяч рублей.В Телеграм даже появилось видео с плачущим турагентом Светланой Зориной – владелицей и директором пермского агентства "Лагуна", которое в числе прочих пострадало от банкротства туроператора "Веди Групп". Как уточняет TourDom.ru, клиенты "Лагуны" – 45 туристов, которые в следующем году должны отправиться на отдых в Малайзию, уже внесли предоплату в размере 2,7 миллиона рублей. Деньги остались у туроператора. В итоге Светлана Зорина решила компенсировать убытки из личных средств.Заявления от туристов "АльфаСтрахование" принимает до 3 августа, после этого будет сформирован реестр требований пострадавших.

https://ria.ru/20230713/puteshestviya-1884062776.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, страхование