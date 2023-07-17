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В АТОР рассказали о ситуации с турами в Египет из-за "неизвестной" болезни - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
18:46 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/tury-1884725614.html
В АТОР рассказали о ситуации с турами в Египет из-за "неизвестной" болезни
В АТОР рассказали о ситуации с турами в Египет из-за "неизвестной" болезни - РИА Новости, 17.07.2023
В АТОР рассказали о ситуации с турами в Египет из-за "неизвестной" болезни
Отказов от туров в Египет из-за сообщений о "неизвестной" болезни не наблюдается, бронирования идут в обычном режиме, сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:46
2023-07-17T18:46
туризм
новости - туризм
египет
каир (город)
шарм-эш-шейх
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
интурист
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отказов от туров в Египет из-за сообщений о "неизвестной" болезни не наблюдается, бронирования идут в обычном режиме, сообщили РИА Новости представители отрасли. Ранее в понедельник Роспотребнадзор сообщил, что усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев неизвестного заболевания в провинции Кена к югу от Каира. Отмечалось, что симптомы болезни схожи с лихорадкой денге. "На текущий момент отказов не наблюдаем и вряд ли будем наблюдать, потому что никто не будет готов сейчас менять планы на отдых, тем более что речь идет о Каире, а не о курортных местах - Шарм-эш-Шейхе или Хургаде", - сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "На текущий момент туристы по прилете должны заполнять анкету, которую получит Роспотребнадзор. Это одна из мер, которая будет способствовать контролю распространения случаев завоза этой инфекции. С другой стороны, без решения Роспотребназдора, Минэка или МИДа об ограничении продажи и нежелательности поездок в Египет для туристов в рамках договоров действуют правила и они влекут штрафы за аннуляции и переносы", - добавил он. В пресс-службах туроператоров РИА Новости также рассказали, что не фиксируют отказов от забронированных путевок. "Информации от Роспотребнадзора о каких-либо дополнительных мерах досмотра или контроля температуры, о которых мы обязаны информировать наших туристов, а также авиаперевозчику Red Sea Airlines, выполняющему контрактную перевозку туристов в Шарм-эш-Шейх, в настоящий момент не поступала. Бронирования летних туров в Египет идут в обычном режиме. Все места из Москвы на вылеты до 28 июля включительно уже проданы", - сказали в "Интуристе". С этим согласились и в Tez Tour. "На данный момент нам не поступало никакой информации об этом. Все бронирования идут в стандартном режиме без отказов. Пока рано делать какие-то выводы, будем следить за ситуацией", - уточнили там.
https://ria.ru/20230609/akula-1877263283.html
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египет
каир (город)
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новости - туризм, египет, каир (город), шарм-эш-шейх, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), интурист
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Каир (город), Шарм-эш-Шейх, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Интурист
В АТОР рассказали о ситуации с турами в Египет из-за "неизвестной" болезни

Вице-президент АТОР Мурадян: туристы не аннулируют туры в Египет из-за неизвестной болезни

© Pixabay / MatziВид на Хургаду
Вид на Хургаду - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Pixabay / Matzi
Вид на Хургаду. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отказов от туров в Египет из-за сообщений о "неизвестной" болезни не наблюдается, бронирования идут в обычном режиме, сообщили РИА Новости представители отрасли.
Ранее в понедельник Роспотребнадзор сообщил, что усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев неизвестного заболевания в провинции Кена к югу от Каира. Отмечалось, что симптомы болезни схожи с лихорадкой денге.
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"На текущий момент отказов не наблюдаем и вряд ли будем наблюдать, потому что никто не будет готов сейчас менять планы на отдых, тем более что речь идет о Каире, а не о курортных местах - Шарм-эш-Шейхе или Хургаде", - сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"На текущий момент туристы по прилете должны заполнять анкету, которую получит Роспотребнадзор. Это одна из мер, которая будет способствовать контролю распространения случаев завоза этой инфекции. С другой стороны, без решения Роспотребназдора, Минэка или МИДа об ограничении продажи и нежелательности поездок в Египет для туристов в рамках договоров действуют правила и они влекут штрафы за аннуляции и переносы", - добавил он.
В пресс-службах туроператоров РИА Новости также рассказали, что не фиксируют отказов от забронированных путевок. "Информации от Роспотребнадзора о каких-либо дополнительных мерах досмотра или контроля температуры, о которых мы обязаны информировать наших туристов, а также авиаперевозчику Red Sea Airlines, выполняющему контрактную перевозку туристов в Шарм-эш-Шейх, в настоящий момент не поступала. Бронирования летних туров в Египет идут в обычном режиме. Все места из Москвы на вылеты до 28 июля включительно уже проданы", - сказали в "Интуристе".
С этим согласились и в Tez Tour. "На данный момент нам не поступало никакой информации об этом. Все бронирования идут в стандартном режиме без отказов. Пока рано делать какие-то выводы, будем следить за ситуацией", - уточнили там.
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ТуризмНовости - ТуризмЕгипетКаир (город)Шарм-эш-ШейхАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Интурист
 
 
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