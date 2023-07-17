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В России появились четыре новых национальных турмаршрута - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
16:19 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/turmarshrut-1884685808.html
В России появились четыре новых национальных турмаршрута
В России появились четыре новых национальных турмаршрута - РИА Новости, 17.07.2023
В России появились четыре новых национальных турмаршрута
Четыре туристских маршрута в Свердловской и Нижегородской областях, Петербурге и Дагестане получили статус национальных, он присвоен им по итогам заседания... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:19
2023-07-17T16:19
туризм
новости - туризм
майя ломидзе
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация туроператоров россии (атор)
нижегородская область
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Четыре туристских маршрута в Свердловской и Нижегородской областях, Петербурге и Дагестане получили статус национальных, он присвоен им по итогам заседания экспертного совета при Минэкономразвития, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Среди новинок – "Легенды Дагестана", "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба", "С умыслом #PROПРОМЫСЛЫ" от Нижнего Новгорода и "Императорский маршрут" от Свердловской области. Их представили на рассмотрение в Минэкономразвития сами регионы."Национальные туристические маршруты реализуются не только при поддержке регионов, так и нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Это готовый туристический продукт, который позволяет повысить качество и доступность поездок для разных аудиторий. К тому же такие маршруты проходят по самым красивым и интересным местам страны", – отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.Как рассказала исполнительный директор АТОР и сопредседатель Экспертного совета Майя Ломидзе, в работе у экспертов сейчас 48 маршрутов от 28 субъектов РФ (и около 30 маршрутов было возвращено на доработку). В поездку можно отправиться самостоятельно или воспользоваться услугами региональных туроператоров.
https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html
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новости - туризм, майя ломидзе, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация туроператоров россии (атор), нижегородская область, санкт-петербург, россия
Туризм, Новости - Туризм, Майя Ломидзе, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Нижегородская область, Санкт-Петербург, Россия
В России появились четыре новых национальных турмаршрута

В МЭР утвердили четыре новых национальных туристических маршрута

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСулакский каньон в Дагестане
Сулакский каньон в Дагестане - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Четыре туристских маршрута в Свердловской и Нижегородской областях, Петербурге и Дагестане получили статус национальных, он присвоен им по итогам заседания экспертного совета при Минэкономразвития, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Среди новинок – "Легенды Дагестана", "Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба", "С умыслом #PROПРОМЫСЛЫ" от Нижнего Новгорода и "Императорский маршрут" от Свердловской области. Их представили на рассмотрение в Минэкономразвития сами регионы.
"Национальные туристические маршруты реализуются не только при поддержке регионов, так и нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Это готовый туристический продукт, который позволяет повысить качество и доступность поездок для разных аудиторий. К тому же такие маршруты проходят по самым красивым и интересным местам страны", – отметил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
Как рассказала исполнительный директор АТОР и сопредседатель Экспертного совета Майя Ломидзе, в работе у экспертов сейчас 48 маршрутов от 28 субъектов РФ (и около 30 маршрутов было возвращено на доработку).
В поездку можно отправиться самостоятельно или воспользоваться услугами региональных туроператоров.
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ТуризмНовости - ТуризмМайя ЛомидзеМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Нижегородская областьСанкт-ПетербургРоссия
 
 
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