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Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.07.2023
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23:59 20.07.2023 (обновлено: 00:01 21.07.2023)
https://ria.ru/20230720/most-1885384931.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.07.2023
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили, сообщают в телеграм-канале оперштаба региона. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T23:59
2023-07-21T00:01
происшествия
россия
крымский мост
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту возобновили, сообщают в телеграм-канале оперштаба региона. Ранее оперштаб сообщал о временном закрытии Крымского моста из-за сигнала воздушной тревоги. "Движение по Крымскому мосту возобновили", - говорится в сообщении оперштаба. В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.
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происшествия, россия, крымский мост
Происшествия, Россия, Крымский мост
Движение по Крымскому мосту возобновили

Оперштаб сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту возобновили, сообщают в телеграм-канале оперштаба региона.
Ранее оперштаб сообщал о временном закрытии Крымского моста из-за сигнала воздушной тревоги.
«
"Движение по Крымскому мосту возобновили", - говорится в сообщении оперштаба.
В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.
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