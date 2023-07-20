https://ria.ru/20230720/most-1885384931.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 21.07.2023

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили, сообщают в телеграм-канале оперштаба региона. РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-20T23:59

2023-07-20T23:59

2023-07-21T00:01

происшествия

россия

крымский мост

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту возобновили, сообщают в телеграм-канале оперштаба региона. Ранее оперштаб сообщал о временном закрытии Крымского моста из-за сигнала воздушной тревоги. "Движение по Крымскому мосту возобновили", - говорится в сообщении оперштаба. В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань–Керчь.

https://ria.ru/20230720/ataka-1885233697.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, крымский мост