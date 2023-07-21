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Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по России - РИА Новости, 21.07.2023
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Туризм
 
10:32 21.07.2023 (обновлено: 10:33 21.07.2023)
https://ria.ru/20230721/nds-1885426496.html
Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по России
Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по России - РИА Новости, 21.07.2023
Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по России
Госдума приняла закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T10:32
2023-07-21T10:33
туризм
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он до 1 июля 2027 года освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные начиная с 1 июля 2023 года. То есть этой норме придается обратная сила. Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Президент России Владимир Путин в конце июня подчеркивал, что закон об освобождении туроператоров от НДС важно принять до конца весенней сессии парламента. Это поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в России, говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь отмечал, что в реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму включено более 4,2 тысячи компаний. По его словам, льгота по НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей - эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html
https://ria.ru/20230720/turizm-1885335047.html
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новости - туризм, россия, госдума рф
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Госдума РФ
Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по России

Госдума приняла закон, освобождающий туроператоров от НДС при продаже путевок по России

© FreepikВ офисе туроператора
В офисе туроператора
© Freepik
В офисе туроператора. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России.
Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он до 1 июля 2027 года освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные начиная с 1 июля 2023 года. То есть этой норме придается обратная сила.
Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Президент России Владимир Путин в конце июня подчеркивал, что закон об освобождении туроператоров от НДС важно принять до конца весенней сессии парламента.
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Это поддержит отрасль и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в России, говорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь отмечал, что в реестр туроператоров по внутреннему и въездному туризму включено более 4,2 тысячи компаний. По его словам, льгота по НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей - эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.
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