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Эксперт: репутация российских туристов на Бали постепенно восстанавливается - РИА Новости, 20.07.2023
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Туризм
 
12:19 20.07.2023 (обновлено: 12:20 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/bali-1885250978.html
Эксперт: репутация российских туристов на Бали постепенно восстанавливается
Эксперт: репутация российских туристов на Бали постепенно восстанавливается - РИА Новости, 20.07.2023
Эксперт: репутация российских туристов на Бали постепенно восстанавливается
Репутация российских туристов на индонезийском острове Бали постепенно восстанавливается после нескольких кризисных месяцев, рассказал РИА Новости профессор... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:19
2023-07-20T12:20
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Репутация российских туристов на индонезийском острове Бали постепенно восстанавливается после нескольких кризисных месяцев, рассказал РИА Новости профессор факультета туризма Университета Удаяна на Бали доктор Ньоман Сукмарида. "В последнее время я и мои коллеги наблюдаем значительное сокращение сообщений о "плохом поведении" туристов из России. Я полагаю, что лихорадка (индонезийских – ред.) СМИ, связанная с этим вопросом, осталась позади. Я рад, что мы не достигли той степени проблемы, когда мог бы сформироваться новый негативный стереотип о российских туристах", – отметил академик. Он добавил, что такая смена настроений связана как с тем, что гости из России стали "более осторожными в своих действиях", так и с тем, что туристы из РФ – "не лучшая цель для "охоты на ведьм". Сукмарида пояснил, что существует слишком значительный пласт российско-индонезийских отношений, который "нельзя подставлять под удар"."Власти Бали и туристический сектор тоже смягчили риторику – если раньше они говорили об отмене виз по прибытию, то сейчас нарратив строится в основном вокруг желания привлечь более богатых туристов", – добавил профессор. С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранцев, в том числе 23 россиянина. В апреле губернатор Бали Вайан Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, путешественники именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на острове. В июле сообщалось, что число россиян, приезжающих отдыхать на курорт, резко сократилось, соотечественники заняли десятую строчку в списке посещающих индонезийский остров иностранцев.Ранее губернатор Бали заявил, что хочет ограничивать въезд иностранных туристов на остров, как это делает королевство Бутан, и не пускать больше 400 тысяч человек в год.
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новости - туризм, бали, туризм, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Туризм, куда можно лететь
Эксперт: репутация российских туристов на Бали постепенно восстанавливается

Эксперт: репутация российских туристов на острове Бали постепенно восстанавливается

© AP Photo / Firdia LisnawatiТуристы покупают сувениры на Бали
Туристы покупают сувениры на Бали - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Firdia Lisnawati
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Репутация российских туристов на индонезийском острове Бали постепенно восстанавливается после нескольких кризисных месяцев, рассказал РИА Новости профессор факультета туризма Университета Удаяна на Бали доктор Ньоман Сукмарида.
"В последнее время я и мои коллеги наблюдаем значительное сокращение сообщений о "плохом поведении" туристов из России. Я полагаю, что лихорадка (индонезийских – ред.) СМИ, связанная с этим вопросом, осталась позади. Я рад, что мы не достигли той степени проблемы, когда мог бы сформироваться новый негативный стереотип о российских туристах", – отметил академик.
Он добавил, что такая смена настроений связана как с тем, что гости из России стали "более осторожными в своих действиях", так и с тем, что туристы из РФ – "не лучшая цель для "охоты на ведьм". Сукмарида пояснил, что существует слишком значительный пласт российско-индонезийских отношений, который "нельзя подставлять под удар".
"Власти Бали и туристический сектор тоже смягчили риторику – если раньше они говорили об отмене виз по прибытию, то сейчас нарратив строится в основном вокруг желания привлечь более богатых туристов", – добавил профессор.
С начала 2023 года по конец апреля с индонезийского острова Бали были депортированы 96 иностранцев, в том числе 23 россиянина. В апреле губернатор Бали Вайан Костер предлагал отменить визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, путешественники именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на острове. В июле сообщалось, что число россиян, приезжающих отдыхать на курорт, резко сократилось, соотечественники заняли десятую строчку в списке посещающих индонезийский остров иностранцев.
Ранее губернатор Бали заявил, что хочет ограничивать въезд иностранных туристов на остров, как это делает королевство Бутан, и не пускать больше 400 тысяч человек в год.
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