https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884754302.html

Спецоперация, 17 июля: украинские беспилотники атаковали Крымский мост

Спецоперация, 17 июля: украинские беспилотники атаковали Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023

Спецоперация, 17 июля: украинские беспилотники атаковали Крымский мост

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T22:58

2023-07-17T22:58

2023-07-17T22:58

специальная военная операция на украине

россия

черное море

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владимир зеленский

владимир сальдо

владимир путин

оон

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Президент Владимир Путин заявил, что произошедшее на Крымском мосту - очередной теракт киевского режима, и со стороны России будет ответ, Минобороны готовит соответствующие предложения. Российские следователи устанавливают причастных к организации теракта на Крымском мосту из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, сообщили в пресс-службе СК РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании. Удар по ВСУ и зерновая сделкаАртиллеристы группировки "Восток" уничтожили командно-наблюдательный пункт украинских военных на одном из участков южнодонецкого направления, нарушили их систему управления и сорвали атаку, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля, РФ отзывает гарантии безопасности судоходства, сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря, заявило Министерство иностранных дел России. Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. .

https://ria.ru/20230717/zelenskiy-1884478737.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

россия

черное море

киев

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