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В Египте заявили, что опасности распространения неизвестной болезни нет - РИА Новости, 18.07.2023
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00:35 18.07.2023 (обновлено: 03:45 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/infektsiya-1884762582.html
В Египте заявили, что опасности распространения неизвестной болезни нет
В Египте заявили, что опасности распространения неизвестной болезни нет - РИА Новости, 18.07.2023
В Египте заявили, что опасности распространения неизвестной болезни нет
Опасений передачи вирусной инфекции из одной из деревень египетской провинции Кена в другие районы нет, показатели воды в населенном пункте в норме, заявил РИА... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T00:35
2023-07-18T03:45
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КАИР, 18 июл - РИА Новости. Опасений передачи вирусной инфекции из одной из деревень египетской провинции Кена в другие районы нет, показатели воды в населенном пункте в норме, заявил РИА Новости заместитель главы департамента здравоохранения провинции Раги Тавадрос. В понедельник министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат провинции Кена, расположенной в центральной части страны. В этом населенном пункте были зафиксированы случаи неизвестной болезни, среди симптомов которой наблюдаются высокая температура, боли в костях и усталость. "Опасений передачи вирусной инфекции в другие районы нет", - сказал Тавадрос, отметив, что у властей нет никаких намерений вводить в деревне карантин. По его словам, в деревне, численность населения которой составляет 4,2 тысячи, заболели 150-200 человек. "Пробы воды оказались в норме. Комаров-переносчиков лихорадки Денге нет", - подчеркнул Тавадрос, обратив внимание на то, что симптомы высокой температуры могут быть вызваны многими причинами, такими как повышение температуры воздуха, гастроэнтерит и болезни, передающиеся от комаров, и лечатся благодаря полноценному отдыху с жаропонижающими и анальгетиками. Он также добавил, что Египту "не требуется какая-либо иностранная помощь для контроля над эпидемиологической ситуацией". Ранее египетские СМИ сообщили о неизвестной болезни среди жителей одной из деревень провинции Кена, министерство здравоохранения страны объявило, что отправило на место медбригады для взятия проб у заболевших и объектов окружающей среды. Сообщалось, что в деревне Эль-Аликат порядка 200 человек заразились неизвестным заболеванием, симптомы которого схожи с простудой, гриппом, гастроэнтеритом и лихорадкой. В СМИ появились предположения, что случившееся может оказаться вспышкой лихорадки Денге. В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ведомство усилило санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев неизвестного заболевания в провинции Кена к югу от Каира, симптомы которого схожи с лихорадкой Денге.
https://ria.ru/20230717/tury-1884725614.html
https://ria.ru/20230531/infektsiya-1875359922.html
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в мире, египет, каир (город)
В мире, Египет, Каир (город)
В Египте заявили, что опасности распространения неизвестной болезни нет

В Египте заявили об отсутствии опасений передачи инфекции из деревни в другие районы

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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КАИР, 18 июл - РИА Новости. Опасений передачи вирусной инфекции из одной из деревень египетской провинции Кена в другие районы нет, показатели воды в населенном пункте в норме, заявил РИА Новости заместитель главы департамента здравоохранения провинции Раги Тавадрос.
В понедельник министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар заявил об отсутствии причин для беспокойства из-за неизвестной болезни среди жителей деревни Эль-Аликат провинции Кена, расположенной в центральной части страны. В этом населенном пункте были зафиксированы случаи неизвестной болезни, среди симптомов которой наблюдаются высокая температура, боли в костях и усталость.
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"Опасений передачи вирусной инфекции в другие районы нет", - сказал Тавадрос, отметив, что у властей нет никаких намерений вводить в деревне карантин.
По его словам, в деревне, численность населения которой составляет 4,2 тысячи, заболели 150-200 человек.
«
"Пробы воды оказались в норме. Комаров-переносчиков лихорадки Денге нет", - подчеркнул Тавадрос, обратив внимание на то, что симптомы высокой температуры могут быть вызваны многими причинами, такими как повышение температуры воздуха, гастроэнтерит и болезни, передающиеся от комаров, и лечатся благодаря полноценному отдыху с жаропонижающими и анальгетиками.
Он также добавил, что Египту "не требуется какая-либо иностранная помощь для контроля над эпидемиологической ситуацией".
Ранее египетские СМИ сообщили о неизвестной болезни среди жителей одной из деревень провинции Кена, министерство здравоохранения страны объявило, что отправило на место медбригады для взятия проб у заболевших и объектов окружающей среды. Сообщалось, что в деревне Эль-Аликат порядка 200 человек заразились неизвестным заболеванием, симптомы которого схожи с простудой, гриппом, гастроэнтеритом и лихорадкой. В СМИ появились предположения, что случившееся может оказаться вспышкой лихорадки Денге.
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ведомство усилило санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев неизвестного заболевания в провинции Кена к югу от Каира, симптомы которого схожи с лихорадкой Денге.
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