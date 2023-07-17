https://ria.ru/20230717/kontrol-1884659809.html

Контроль за рейсами из Египта усилили из-за вспышки неизвестной болезни

Контроль за рейсами из Египта усилили из-за вспышки неизвестной болезни - РИА Новости, 17.07.2023

Контроль за рейсами из Египта усилили из-за вспышки неизвестной болезни

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:36

2023-07-17T14:36

2023-07-17T17:02

туризм

египет

каир (город)

юго-восточная азия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта из-за неизвестного заболевания, сообщили в пресс-службе ведомства. "В провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Симптомы заболевания схожи с лихорадкой денге", — говорится в пресс-релизе со ссылкой на власти Египта.Ведомство находится на связи с египетской стороной и международными организациями, чтобы получать данные о природе заболевания, рисках распространения, профилактических мерах.В Роспотребнадзоре уточнили, что "неизвестной" египетской болезни в России нет, но лихорадка денге периодически встречается — в 2022 году выявили 29 случаев.Туристов, собирающихся в Египет, предупредили, что для профилактики болезней, переносимых насекомыми, нужно носить максимально закрывающую кожу одежду, использовать репелленты и инсектициды, устанавливать сетки на окна и двери.При ухудшении самочувствия после возвращения из поездки необходимо обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте путешествия, добавили в ведомстве.В Роспотребнадзоре напомнили, что лихорадка денге широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясах Северной, Центральной и Южной Америки. Основные переносчики болезни — комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика заболевший человек не представляет эпидемиологической опасности.

https://ria.ru/20221116/epidemiya-1832058824.html

https://ria.ru/20230627/chuma-1880755625.html

египет

каир (город)

юго-восточная азия

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египет, каир (город), юго-восточная азия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм