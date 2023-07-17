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Роспотребнадзор прокомментировал данные о "неизвестной" египетской болезни - РИА Новости, 17.07.2023
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16:51 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/bolezn-1884698715.html
Роспотребнадзор прокомментировал данные о "неизвестной" египетской болезни
Роспотребнадзор прокомментировал данные о "неизвестной" египетской болезни - РИА Новости, 17.07.2023
Роспотребнадзор прокомментировал данные о "неизвестной" египетской болезни
"Неизвестной" египетской болезни в России нет, но лихорадка Денге встречается, в прошлом году было выявлено 29 случаев, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:51
2023-07-17T16:51
здоровье - общество
египет
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Неизвестной" египетской болезни в России нет, но лихорадка Денге встречается, в прошлом году было выявлено 29 случаев, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Неизвестной" египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается. Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все – среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге "привозят" из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта – несколько реже", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что до 2019 года отмечалась тенденция к росту числа завозных случаев лихорадки денге, с 2020 года количество заболевших снижается. Ранее в Роспотребнадзоре сообщали об усилении санитарно-карантинного контроля за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев неизвестного заболевания в провинции Кена к югу от Каира, симптомы которого схожи с лихорадкой Денге.
https://ria.ru/20230530/denge-1875070004.html
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здоровье - общество, египет, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Египет, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор прокомментировал данные о "неизвестной" египетской болезни

Роспотребнадзор: в России нет неизвестной египетской болезни, встречается лихорадка Денге

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкДезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге
Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Неизвестной" египетской болезни в России нет, но лихорадка Денге встречается, в прошлом году было выявлено 29 случаев, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Неизвестной" египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается. Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все – среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге "привозят" из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта – несколько реже", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что до 2019 года отмечалась тенденция к росту числа завозных случаев лихорадки денге, с 2020 года количество заболевших снижается.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщали об усилении санитарно-карантинного контроля за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев неизвестного заболевания в провинции Кена к югу от Каира, симптомы которого схожи с лихорадкой Денге.
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Здоровье - ОбществоЕгипетРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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