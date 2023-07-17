https://ria.ru/20230717/bolezn-1884698715.html

Роспотребнадзор прокомментировал данные о "неизвестной" египетской болезни

Роспотребнадзор прокомментировал данные о "неизвестной" египетской болезни - РИА Новости, 17.07.2023

Роспотребнадзор прокомментировал данные о "неизвестной" египетской болезни

"Неизвестной" египетской болезни в России нет, но лихорадка Денге встречается, в прошлом году было выявлено 29 случаев, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:51

2023-07-17T16:51

2023-07-17T16:51

здоровье - общество

египет

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. "Неизвестной" египетской болезни в России нет, но лихорадка Денге встречается, в прошлом году было выявлено 29 случаев, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Неизвестной" египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается. Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все – среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге "привозят" из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта – несколько реже", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что до 2019 года отмечалась тенденция к росту числа завозных случаев лихорадки денге, с 2020 года количество заболевших снижается. Ранее в Роспотребнадзоре сообщали об усилении санитарно-карантинного контроля за рейсами, прибывающими из Египта, из-за случаев неизвестного заболевания в провинции Кена к югу от Каира, симптомы которого схожи с лихорадкой Денге.

https://ria.ru/20230530/denge-1875070004.html

египет

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, египет, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество