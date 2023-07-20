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Карты UnionPay Тинькофф перестанут работать за границей 21 июля
Карты UnionPay Тинькофф перестанут работать за границей 21 июля - РИА Новости, 21.07.2023
Карты UnionPay Тинькофф перестанут работать за границей 21 июля
Карты Union Pay "Тинькофф банка" перестанут работать за рубежом 21 июля, банк рекомендует скорее снять наличные, сообщили корреспонденту РИА Новости в поддержке РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T19:57
2023-07-20T19:57
2023-07-21T00:53
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Карты Union Pay "Тинькофф банка" перестанут работать за рубежом 21 июля, банк рекомендует скорее снять наличные, сообщили корреспонденту РИА Новости в поддержке банка.Ранее в четверг сообщалось, что США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". Под блокирующие санкции США также попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк"."Если вы находитесь за границей, постарайтесь снять наличные в ближайшее время, карты перестанут работать 20 июля 2023 года. В России их можно использовать как обычно", - сообщили в банке.Позднее банк в своем Telegram-канале сообщил, что карты Union Pay перестанут работать за рубежом 21, а не 20 июля, как сообщали в поддержке."Если у вас есть карта этой платежной системы, она перестанет работать за рубежом с 21 июля. Рекомендуем снять наличные в ближайшее время... В ближайшее время мы прекратим выпуск карт платежной системы Union Pay", - обратили внимание в кредитной организации.
https://ria.ru/20230628/oplata-1880930097.html
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тинькофф. кредитные системы, канада, сша, россия, экономика
Тинькофф. Кредитные Системы, Канада, США, Россия, Экономика
Карты UnionPay Тинькофф перестанут работать за границей 21 июля
"Тинькофф" предупредил клиентов о прекращении работы UnionPay за границей с 21 июля