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Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после отмены НДС - РИА Новости, 21.07.2023
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Туризм
 
15:07 21.07.2023
https://ria.ru/20230721/nds-1885513422.html
Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после отмены НДС
Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после отмены НДС - РИА Новости, 21.07.2023
Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после отмены НДС
Отмена НДС для туроператоров при продаже путевок по России позволит рынку эффективно развиваться, заявил журналистам президент Российского союза туриндустрии... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-21T15:07
2023-07-21T15:07
туризм
новости - туризм
россия
сергей ромашкин
дмитрий чернышенко
госдума рф
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Отмена НДС для туроператоров при продаже путевок по России позволит рынку эффективно развиваться, заявил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, это будет способствовать снижению цен на внутренний турпродукт. "По нашим оценкам, снижение цен может составить 8-10 процентов от стоимости тура в зависимости от отеля и формы договора", – сказал эксперт."Следующим логичным шагом должен стать вопрос о необходимости освобождения от НДС сервисов по бронированию (ОТА), которые сегодня играют существенную роль в экосистеме внутреннего туризма", – заявил Уманский. Он уточнил, что за последние годы РСТ отправил более 20 официальных обращений в Госдуму, Ростуризм (ныне упразднен), Минэкономразвития, Минфин, лично курирующему отрасль вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. Глава РСТ пояснил, что, когда турпакеты облагаются НДС, компании, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду и даже к прямому бронированию отелей. "Многие крупные туроператоры, работающие с выездными направлениями, не выходили на внутренний рынок ввиду избыточной фискальной нагрузки, следствием которой становилась нулевая или отрицательная рентабельность бизнеса. Новая мера теперь позволит им выйти на внутренний рынок", – указал он. Госдума ранее в пятницу приняла закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Документ освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные начиная с 1 июля 2023 года, до 1 июля 2027 года. То есть этой норме придается обратная сила.
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новости - туризм, россия, сергей ромашкин, дмитрий чернышенко, госдума рф, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Сергей Ромашкин, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Туроператоры рассказали, как подешевеют путевки после отмены НДС

Туроператоры: после отмены НДС снижение цен на путевки может составить 8-10 процентов

© Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже поселка Оленевка в Крыму
Отдыхающие на пляже поселка Оленевка в Крыму
© Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Отмена НДС для туроператоров при продаже путевок по России позволит рынку эффективно развиваться, заявил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По словам гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, это будет способствовать снижению цен на внутренний турпродукт. "По нашим оценкам, снижение цен может составить 8-10 процентов от стоимости тура в зависимости от отеля и формы договора", – сказал эксперт.
"Следующим логичным шагом должен стать вопрос о необходимости освобождения от НДС сервисов по бронированию (ОТА), которые сегодня играют существенную роль в экосистеме внутреннего туризма", – заявил Уманский.
Он уточнил, что за последние годы РСТ отправил более 20 официальных обращений в Госдуму, Ростуризм (ныне упразднен), Минэкономразвития, Минфин, лично курирующему отрасль вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
Глава РСТ пояснил, что, когда турпакеты облагаются НДС, компании, работающие на внутреннем рынке, находятся в неконкурентном состоянии по отношению и к туроператорам по выезду и даже к прямому бронированию отелей. "Многие крупные туроператоры, работающие с выездными направлениями, не выходили на внутренний рынок ввиду избыточной фискальной нагрузки, следствием которой становилась нулевая или отрицательная рентабельность бизнеса. Новая мера теперь позволит им выйти на внутренний рынок", – указал он.
Госдума ранее в пятницу приняла закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Документ освобождает от НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, осуществленные начиная с 1 июля 2023 года, до 1 июля 2027 года. То есть этой норме придается обратная сила.
В офисе туроператора
Госдума освободила туроператоров от НДС при продаже путевок по России
10:32
 
ТуризмНовости - ТуризмРоссияСергей РомашкинДмитрий ЧернышенкоГосдума РФРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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