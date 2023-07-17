https://ria.ru/20230717/most-1884540713.html

На Крымском мосту запустили железнодорожное сообщение

На Крымском мосту запустили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 17.07.2023

На Крымском мосту запустили железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение запущено в 8.50, первые поезда прошли Крымский мост, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:31

2023-07-17T09:31

2023-07-17T09:31

туризм

краснодарский край

севастополь

олег крючков

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Железнодорожное сообщение запущено в 8.50, первые поезда прошли Крымский мост, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. Из-за ЧП задерживались шесть поездов в Крым и один - из Севастополя в Москву. "В 8.50 запущено железнодорожное сообщение. Первые поезда прошли мост", - написал Крючков. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.

https://ria.ru/20230717/most-1884539274.html

краснодарский край

севастополь

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краснодарский край, севастополь, олег крючков, чп на крымском мосту