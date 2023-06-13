https://ria.ru/20230613/makovetskiy-1877201111.html

Биография Сергея Маковецкого

Биография Сергея Маковецкого - РИА Новости, 13.06.2023

Биография Сергея Маковецкого

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Васильевич Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве (Украина). РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T01:05

2023-06-13T01:05

2023-06-13T01:05

справки

содружество актеров таганки

московский театр юного зрителя

сергей маковецкий

алексей балабанов

россия

украина

киев

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Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Васильевич Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве (Украина). В 1980 году окончил Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской. По окончании училища был зачислен в труппу театра имени Евгения Вахтангова. В этом же году дебютировал в спектакле "Старинные водевили", где сыграл Карпа Полуду. В Театре имени Евгения Вахтангова Маковецкий играл в спектаклях: "Уроки мастера" (Шостакович), "Государь ты наш, батюшка…" (Царевич Алексей), "Амфитрион" (Амфитрион), "Я тебя больше не знаю, милый" (Адвокат Мальпьери), "Отелло" (Яго), "Ревизор" (Городничий), "Чайка" (Тригорин), "Горячее сердце" (Тарах Тарасыч Хлынов) и других. В настоящее время занят в постановках "Вахтангов. Путь к Турандот" (Леопольд Сулержицкий), "Война и мир" (граф Илья Андреевич Ростов), "Дядя Ваня" (Войницкий), "Евгений Онегин" (Онегин), "Мнимый больной" (Арган), "Улыбнись нам, Господи" (Авнер Розенталь). В 1990-х годах Сергей Маковецкий играл в Театре Романа Виктюка. Среди его ролей – Шостакович ("Уроки мастера" Дэвида Паунэлла, 1990), Рене Галлимар ("Мадам Баттерфляй" Дэвида Генри Хуана, 1990), Куилти ("Лолита" Эдварда Олби, 1992), Илья и Циклоп по пьесам Николая Коляды "Рогатка" (1993) и "Полонез Огинского (1995), Паолом Мальпьери ("Я тебя больше не знаю, милый" Альдо де Бенедетти, 1996).В 1999 году исполнил роль Мальвио в спектакле "Двенадцатая ночь, или что угодно" Уильяма Шекспира в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). В Московском театре юного зрителя был задействован в спектакле "Черный монах" Антона Чехова (Коврин). Маковецкий также исполнил роль Стивена в спектакле Сергея Бодрова-старшего и Александра Огарева "Бумажный брак", который был поставлен на сцене театра "Содружество Актеров Таганки". В настоящее время Сергей Маковецкий играет также на сцене Московского театра "Современник" в постановке Галины Волчек "Пигмалион" Бернарда Шоу. В кино Сергей Маковецкий дебютировал в начале 1980-х годов. Он исполнил роли второго плана в трагикомедии Николая Досталя "Ожидаются похолодание и снег" (1981), военной картине Вадима Лысенко "Взять живым" (1982), фильме Виталия Василевского "Экипаж машины боевой" (1983) и других. Затем снимался в картинах "Жизнь Клима Самгина" режиссера Виктора Титова (1986), "Посвященный" Олега Тепцова (1989), "Мать" Глеба Панфилова (1990).Позднее режиссер Владимир Хотиненко предложил ему роль холостяка Ильина в "Патриотической комедии" (1992), а затем поэта Макарова в фильме "Макаров" (1993).В 1990-е годы Маковецкий снимался в драме "Пьеса для пассажира" (1995) Вадима Абдрашитова, в мелодраме "Ретро втроем" (1998) Петра Тодоровского, в фильме Алексея Балабанова "Про уродов и людей" (1998) и других.В 2000 году вышел фильм "Русский бунт" (2000) Александра Прошкина, в котором Маковецкий сыграл Алексея Швабрина.В 2000-е годы Сергей Маковецкий сыграл Валентина Белкина в боевике "Брат-2" (2000) и Корона в криминальной комедии "Жмурки" (2005) Алексея Балабанова, заглавные роли в комедии "Ключ от спальни" (2003) Эльдара Рязанова, драме "72 метра" (2004) и сериале "Гибель империи" (2005) Владимира Хотиненко, фильме "12" (2007) Никиты Михалкова и другие.Среди других кинокартин с участием актера: "Ликвидация" (2007), "Поп" (2009), "Дело гастронома номер 1" (2011), "Тихий Дон" (2015), "Ненастье" (2018), "Годунов" (2018-2019), "Одесский пароход" (2019), "Грозный" (2020), "Зулейха открывает глаза" (2020), "Праведник" (2023).Маковецкий озвучил Князя Киевского в мультфильмах "Алеша Попович и Тугарин Змей" (2004), "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" (2006), "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (2007), "Три богатыря и Шамаханская царица" (2010), "Три богатыря. На дальних берегах" (2012), "Три богатыря. Ход конем" (2014), "Три богатыря и Морской царь" (2016), "Три богатыря и принцесса Египта" (2017), "Три богатыря и Наследница престола" (2018), "Конь Юлий и большие скачки" (2020), "Три богатыря и конь на троне" (2021). Сергей Маковецкий – народный артист РФ (1998). Лауреат Государственной премии РФ (2001). Награжден орденами Почета (2010), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2018). Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021). Лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства (2012). За свою творческую деятельность актер отмечен многочисленными театральными и кинематографическими наградами, среди них премии "Золотой Овен" (1993, 1998), "Ника" (1993, 2003), "Золотой Орел" (2012, 2013), "Хрустальная Турандот" (2010), "Кумир" (2011). Женат.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, содружество актеров таганки, московский театр юного зрителя, сергей маковецкий, алексей балабанов, россия, украина, киев, владимир хотиненко