https://ria.ru/20230613/makovetskiy-1877201111.html
Биография Сергея Маковецкого
Биография Сергея Маковецкого - РИА Новости, 13.06.2023
Биография Сергея Маковецкого
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Васильевич Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве (Украина). РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T01:05
2023-06-13T01:05
2023-06-13T01:05
справки
содружество актеров таганки
московский театр юного зрителя
сергей маковецкий
алексей балабанов
россия
украина
киев
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Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Васильевич Маковецкий родился 13 июня 1958 года в Киеве (Украина). В 1980 году окончил Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской. По окончании училища был зачислен в труппу театра имени Евгения Вахтангова. В этом же году дебютировал в спектакле "Старинные водевили", где сыграл Карпа Полуду. В Театре имени Евгения Вахтангова Маковецкий играл в спектаклях: "Уроки мастера" (Шостакович), "Государь ты наш, батюшка…" (Царевич Алексей), "Амфитрион" (Амфитрион), "Я тебя больше не знаю, милый" (Адвокат Мальпьери), "Отелло" (Яго), "Ревизор" (Городничий), "Чайка" (Тригорин), "Горячее сердце" (Тарах Тарасыч Хлынов) и других. В настоящее время занят в постановках "Вахтангов. Путь к Турандот" (Леопольд Сулержицкий), "Война и мир" (граф Илья Андреевич Ростов), "Дядя Ваня" (Войницкий), "Евгений Онегин" (Онегин), "Мнимый больной" (Арган), "Улыбнись нам, Господи" (Авнер Розенталь). В 1990-х годах Сергей Маковецкий играл в Театре Романа Виктюка. Среди его ролей – Шостакович ("Уроки мастера" Дэвида Паунэлла, 1990), Рене Галлимар ("Мадам Баттерфляй" Дэвида Генри Хуана, 1990), Куилти ("Лолита" Эдварда Олби, 1992), Илья и Циклоп по пьесам Николая Коляды "Рогатка" (1993) и "Полонез Огинского (1995), Паолом Мальпьери ("Я тебя больше не знаю, милый" Альдо де Бенедетти, 1996).В 1999 году исполнил роль Мальвио в спектакле "Двенадцатая ночь, или что угодно" Уильяма Шекспира в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). В Московском театре юного зрителя был задействован в спектакле "Черный монах" Антона Чехова (Коврин). Маковецкий также исполнил роль Стивена в спектакле Сергея Бодрова-старшего и Александра Огарева "Бумажный брак", который был поставлен на сцене театра "Содружество Актеров Таганки". В настоящее время Сергей Маковецкий играет также на сцене Московского театра "Современник" в постановке Галины Волчек "Пигмалион" Бернарда Шоу. В кино Сергей Маковецкий дебютировал в начале 1980-х годов. Он исполнил роли второго плана в трагикомедии Николая Досталя "Ожидаются похолодание и снег" (1981), военной картине Вадима Лысенко "Взять живым" (1982), фильме Виталия Василевского "Экипаж машины боевой" (1983) и других. Затем снимался в картинах "Жизнь Клима Самгина" режиссера Виктора Титова (1986), "Посвященный" Олега Тепцова (1989), "Мать" Глеба Панфилова (1990).Позднее режиссер Владимир Хотиненко предложил ему роль холостяка Ильина в "Патриотической комедии" (1992), а затем поэта Макарова в фильме "Макаров" (1993).В 1990-е годы Маковецкий снимался в драме "Пьеса для пассажира" (1995) Вадима Абдрашитова, в мелодраме "Ретро втроем" (1998) Петра Тодоровского, в фильме Алексея Балабанова "Про уродов и людей" (1998) и других.В 2000 году вышел фильм "Русский бунт" (2000) Александра Прошкина, в котором Маковецкий сыграл Алексея Швабрина.В 2000-е годы Сергей Маковецкий сыграл Валентина Белкина в боевике "Брат-2" (2000) и Корона в криминальной комедии "Жмурки" (2005) Алексея Балабанова, заглавные роли в комедии "Ключ от спальни" (2003) Эльдара Рязанова, драме "72 метра" (2004) и сериале "Гибель империи" (2005) Владимира Хотиненко, фильме "12" (2007) Никиты Михалкова и другие.Среди других кинокартин с участием актера: "Ликвидация" (2007), "Поп" (2009), "Дело гастронома номер 1" (2011), "Тихий Дон" (2015), "Ненастье" (2018), "Годунов" (2018-2019), "Одесский пароход" (2019), "Грозный" (2020), "Зулейха открывает глаза" (2020), "Праведник" (2023).Маковецкий озвучил Князя Киевского в мультфильмах "Алеша Попович и Тугарин Змей" (2004), "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" (2006), "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (2007), "Три богатыря и Шамаханская царица" (2010), "Три богатыря. На дальних берегах" (2012), "Три богатыря. Ход конем" (2014), "Три богатыря и Морской царь" (2016), "Три богатыря и принцесса Египта" (2017), "Три богатыря и Наследница престола" (2018), "Конь Юлий и большие скачки" (2020), "Три богатыря и конь на троне" (2021). Сергей Маковецкий – народный артист РФ (1998). Лауреат Государственной премии РФ (2001). Награжден орденами Почета (2010), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2018). Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021). Лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства (2012). За свою творческую деятельность актер отмечен многочисленными театральными и кинематографическими наградами, среди них премии "Золотой Овен" (1993, 1998), "Ника" (1993, 2003), "Золотой Орел" (2012, 2013), "Хрустальная Турандот" (2010), "Кумир" (2011). Женат.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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справки, содружество актеров таганки, московский театр юного зрителя, сергей маковецкий, алексей балабанов, россия, украина, киев, владимир хотиненко
Справки, Содружество актеров Таганки, Московский театр юного зрителя, Сергей Маковецкий, Алексей Балабанов, Россия, Украина, Киев, Владимир Хотиненко
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Сергей Васильевич Маковецкий родился
13 июня 1958 года в Киеве (Украина).
В 1980 году окончил
Театральное училище (ныне институт) имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской. По окончании училища был зачислен в труппу театра имени Евгения Вахтангова. В этом же году дебютировал в спектакле "Старинные водевили", где сыграл Карпа Полуду.
В Театре имени Евгения Вахтангова Маковецкий играл в спектаклях
: "Уроки мастера" (Шостакович), "Государь ты наш, батюшка…" (Царевич Алексей), "Амфитрион" (Амфитрион), "Я тебя больше не знаю, милый" (Адвокат Мальпьери), "Отелло" (Яго), "Ревизор" (Городничий), "Чайка" (Тригорин), "Горячее сердце" (Тарах Тарасыч Хлынов) и других.
В настоящее время занят в постановках
"Вахтангов. Путь к Турандот" (Леопольд Сулержицкий), "Война и мир"
(граф Илья Андреевич Ростов), "Дядя Ваня"
(Войницкий), "Евгений Онегин"
(Онегин), "Мнимый больной"
(Арган), "Улыбнись нам, Господи"
(Авнер Розенталь).
В 1990-х годах Сергей Маковецкий играл в Театре Романа Виктюка. Среди его ролей – Шостакович ("Уроки мастера" Дэвида Паунэлла, 1990), Рене Галлимар ("Мадам Баттерфляй" Дэвида Генри Хуана, 1990), Куилти ("Лолита" Эдварда Олби, 1992), Илья и Циклоп по пьесам Николая Коляды "Рогатка" (1993) и "Полонез Огинского (1995), Паолом Мальпьери ("Я тебя больше не знаю, милый" Альдо де Бенедетти, 1996).
В 1999 году исполнил роль Мальвио в спектакле "Двенадцатая ночь, или что угодно" Уильяма Шекспира в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). В Московском театре юного зрителя был задействован
в спектакле "Черный монах" Антона Чехова (Коврин). Маковецкий также исполнил роль Стивена в спектакле Сергея Бодрова-старшего и Александра Огарева "Бумажный брак", который был поставлен
на сцене театра "Содружество Актеров Таганки".
В настоящее время Сергей Маковецкий играет также
на сцене Московского театра "Современник" в постановке Галины Волчек "Пигмалион" Бернарда Шоу.
В кино Сергей Маковецкий дебютировал в начале 1980-х годов. Он исполнил
роли второго плана в трагикомедии Николая Досталя "Ожидаются похолодание и снег" (1981), военной картине Вадима Лысенко "Взять живым" (1982), фильме Виталия Василевского "Экипаж машины боевой" (1983) и других.
Затем снимался в картинах "Жизнь Клима Самгина" режиссера Виктора Титова (1986), "Посвященный" Олега Тепцова (1989), "Мать" Глеба Панфилова (1990).
Позднее режиссер Владимир Хотиненко предложил ему роль холостяка Ильина в "Патриотической комедии" (1992), а затем поэта Макарова в фильме "Макаров" (1993).
В 1990-е годы Маковецкий снимался в драме "Пьеса для пассажира" (1995) Вадима Абдрашитова, в мелодраме "Ретро втроем" (1998) Петра Тодоровского, в фильме Алексея Балабанова "Про уродов и людей" (1998) и других.
В 2000 году вышел фильм "Русский бунт" (2000) Александра Прошкина, в котором Маковецкий сыграл Алексея Швабрина.
В 2000-е годы Сергей Маковецкий сыграл Валентина Белкина в боевике "Брат-2" (2000) и Корона в криминальной комедии "Жмурки" (2005) Алексея Балабанова, заглавные роли в комедии "Ключ от спальни" (2003) Эльдара Рязанова, драме "72 метра" (2004) и сериале "Гибель империи" (2005) Владимира Хотиненко, фильме "12" (2007) Никиты Михалкова и другие.
Среди других кинокартин с участием актера: "Ликвидация" (2007), "Поп" (2009), "Дело гастронома номер 1" (2011), "Тихий Дон" (2015), "Ненастье" (2018), "Годунов" (2018-2019), "Одесский пароход" (2019), "Грозный" (2020), "Зулейха открывает глаза" (2020), "Праведник" (2023).
Маковецкий озвучил Князя Киевского
в мультфильмах "Алеша Попович и Тугарин Змей" (2004), "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" (2006), "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (2007), "Три богатыря и Шамаханская царица" (2010), "Три богатыря. На дальних берегах" (2012), "Три богатыря. Ход конем" (2014), "Три богатыря и Морской царь" (2016), "Три богатыря и принцесса Египта" (2017), "Три богатыря и Наследница престола" (2018), "Конь Юлий и большие скачки" (2020), "Три богатыря и конь на троне" (2021).
Сергей Маковецкий – народный артист РФ (1998
). Лауреат Государственной премии РФ (2001
).
Награжден орденами Почета (2010
), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2018
).
Награжден Почетной грамотой президента РФ (2021
).
Лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства (2012
).
За свою творческую деятельность актер отмечен многочисленными театральными и кинематографическими наградами, среди них премии "Золотой Овен" (1993, 1998), "Ника" (1993
, 2003
), "Золотой Орел" (2012
, 2013
), "Хрустальная Турандот" (2010
), "Кумир" (2011
).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников