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В МТЮЗе простились с народным артистом Игорем Ясуловичем - РИА Новости, 22.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:49 22.08.2023 (обновлено: 14:55 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/yasulovich-1891502066.html
В МТЮЗе простились с народным артистом Игорем Ясуловичем
В МТЮЗе простились с народным артистом Игорем Ясуловичем - РИА Новости, 22.08.2023
В МТЮЗе простились с народным артистом Игорем Ясуловичем
Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем завершилась в Московском театре юного... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:49
2023-08-22T14:55
культура
россия
игорь ясулович
кама гинкас
генриетта яновская
большой театр
вгик
гитис
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем завершилась в Московском театре юного зрителя. Ясулович скончался на 82-м году жизни 19 августа. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что после прощания планируется кремация и захоронение в родственную могилу на Новодевичьем кладбище. "Потрясающий, уникальный человек, артист. Игорь Николаевич Ясулович всю жизнь жил в этом доме (МТЮЗе - ред.). 30 лет назад он пришел в этот дом… 30 лет Игорь Николаевич был примером нравственности и порядочности в этом театре. Я сейчас даже не говорю о прекрасном, разнообразном артисте Ясуловиче, я сейчас говорю о человеке", - сказала художественный руководитель театра, народная артистка России, режиссер Генриетта Яновская на церемонии прощания. Народный артист РФ, режиссер Кама Гинкас отметил, что Ясуловича знают и любят во всем мире. "Игорь Николаевич был человеком, с которым работать одно удовольствие… У него было такое фантастическое, подкупающее обаяние, что я считал нужным давать ему прямо противоположные роли. Он играл "Черного монаха" - дьявола. Зрителя покупает обаяние Игоря Николаевича, и, в данном случае, он попадает в ловушку… Во многом я научился у Игоря. Способность видеть и замечать. Это конец эпохи, потому что он представлял собой начало прекрасной эпохи. Мне повезло приблизиться к его духу", - сказал Гинкас. Проститься с артистом пришли более сотни людей, в числе которых народные артисты России Лия Ахеджакова, Сергей Маковецкий, Валерий Баринов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор ВГИКа Владимир Малышев, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, декан факультета музыкального театра и художественный руководитель курса ГИТИСа Тимофей Сополев, друзья, коллеги, студенты и родственники. Венки на церемонию прощания прислали Союз кинематографистов России, студенты мастерской Ясуловича в ГИТИСе и многие другие. В последний путь артиста проводили аплодисментами. Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович служил во МТЮЗе 30 лет. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
https://ria.ru/20230822/yasulovich-1891452941.html
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россия, игорь ясулович, кама гинкас, генриетта яновская, большой театр, вгик, гитис, культура
Культура, Россия, Игорь Ясулович, Кама Гинкас, Генриетта Яновская, Большой театр, ВГИК, ГИТИС, Культура
В МТЮЗе простились с народным артистом Игорем Ясуловичем

В МТЮЗе завершилась церемония прощания с народным артистом Игорем Ясуловичем

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАктер Игорь Ясулович
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Актер Игорь Ясулович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем завершилась в Московском театре юного зрителя.
Ясулович скончался на 82-м году жизни 19 августа. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что после прощания планируется кремация и захоронение в родственную могилу на Новодевичьем кладбище.
Актер Игорь Ясулович - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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10:31
"Потрясающий, уникальный человек, артист. Игорь Николаевич Ясулович всю жизнь жил в этом доме (МТЮЗе - ред.). 30 лет назад он пришел в этот дом… 30 лет Игорь Николаевич был примером нравственности и порядочности в этом театре. Я сейчас даже не говорю о прекрасном, разнообразном артисте Ясуловиче, я сейчас говорю о человеке", - сказала художественный руководитель театра, народная артистка России, режиссер Генриетта Яновская на церемонии прощания.
Народный артист РФ, режиссер Кама Гинкас отметил, что Ясуловича знают и любят во всем мире.
"Игорь Николаевич был человеком, с которым работать одно удовольствие… У него было такое фантастическое, подкупающее обаяние, что я считал нужным давать ему прямо противоположные роли. Он играл "Черного монаха" - дьявола. Зрителя покупает обаяние Игоря Николаевича, и, в данном случае, он попадает в ловушку… Во многом я научился у Игоря. Способность видеть и замечать. Это конец эпохи, потому что он представлял собой начало прекрасной эпохи. Мне повезло приблизиться к его духу", - сказал Гинкас.
Проститься с артистом пришли более сотни людей, в числе которых народные артисты России Лия Ахеджакова, Сергей Маковецкий, Валерий Баринов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор ВГИКа Владимир Малышев, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, декан факультета музыкального театра и художественный руководитель курса ГИТИСа Тимофей Сополев, друзья, коллеги, студенты и родственники.
Венки на церемонию прощания прислали Союз кинематографистов России, студенты мастерской Ясуловича в ГИТИСе и многие другие.
В последний путь артиста проводили аплодисментами.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович служил во МТЮЗе 30 лет. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.
Актер Игорь Ясулович в роли Фесте, шута Оливии в сцене из спектакля Двенадцатая ночь - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
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КультураРоссияИгорь ЯсуловичКама ГинкасГенриетта ЯновскаяБольшой театрВГИКГИТИСКультура
 
 
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