В МТЮЗе простились с народным артистом Игорем Ясуловичем
В МТЮЗе завершилась церемония прощания с народным артистом Игорем Ясуловичем
Актер Игорь Ясулович. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем курса ГИТИСа, актером Игорем Ясуловичем завершилась в Московском театре юного зрителя.
Ясулович скончался на 82-м году жизни 19 августа. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что после прощания планируется кремация и захоронение в родственную могилу на Новодевичьем кладбище.
"Потрясающий, уникальный человек, артист. Игорь Николаевич Ясулович всю жизнь жил в этом доме (МТЮЗе - ред.). 30 лет назад он пришел в этот дом… 30 лет Игорь Николаевич был примером нравственности и порядочности в этом театре. Я сейчас даже не говорю о прекрасном, разнообразном артисте Ясуловиче, я сейчас говорю о человеке", - сказала художественный руководитель театра, народная артистка России, режиссер Генриетта Яновская на церемонии прощания.
Народный артист РФ, режиссер Кама Гинкас отметил, что Ясуловича знают и любят во всем мире.
"Игорь Николаевич был человеком, с которым работать одно удовольствие… У него было такое фантастическое, подкупающее обаяние, что я считал нужным давать ему прямо противоположные роли. Он играл "Черного монаха" - дьявола. Зрителя покупает обаяние Игоря Николаевича, и, в данном случае, он попадает в ловушку… Во многом я научился у Игоря. Способность видеть и замечать. Это конец эпохи, потому что он представлял собой начало прекрасной эпохи. Мне повезло приблизиться к его духу", - сказал Гинкас.
Проститься с артистом пришли более сотни людей, в числе которых народные артисты России Лия Ахеджакова, Сергей Маковецкий, Валерий Баринов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор ВГИКа Владимир Малышев, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, декан факультета музыкального театра и художественный руководитель курса ГИТИСа Тимофей Сополев, друзья, коллеги, студенты и родственники.
Венки на церемонию прощания прислали Союз кинематографистов России, студенты мастерской Ясуловича в ГИТИСе и многие другие.
В последний путь артиста проводили аплодисментами.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович служил во МТЮЗе 30 лет. В последнее время он играл Грегори Соломона в спектакле "Цена" Артура Миллера в Театре имени Владимира Маяковского.